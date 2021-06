A e.volui, mostra de educação e formação, organizada pelo PO CH - Programa Operacional Capital Humano em ambiente virtual, pretende dar a conhecer ao público em geral alguns dos mais de 6000 projetos que o POCH já apoiou e as mais de 830 mil pessoas apoiadas na área da formação profissional inicial dedicada a jovens e contínua, dedicada a adultos, e outros projetos que contribuem para a qualidade do sistema educativo, nomeadamente o mais recente projeto que visa apoiar com mais de 100 M€ o Plano de Transição Digital da Educação.

O evento de lançamento da e.volui, mostra de educação e formação, decorrerá no dia 15 de junho, pelas 10h00, também em ambiente inteiramente digital e terá a participação do humorista Guilherme Duarte para abordar o seu percurso de vida formativo e profissional com humor, de como passou de engenheiro a humorista.

A necessidade de novas competências associadas às transições verde e digital e da sociedade pós-pandemia é o mote para a e.volui e será também o mote do webinar que se realizará com o Diário de Notícias - enquanto media partner - e que terá a participação dos seguintes convidados:

Joaquim Bernardo, Presidente da Comissão Diretiva da PO CH

João Santos, Perito Sénior na Direção Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, Comissão Europeia

Maria de Lurdes Rodrigues, Reitora do ISCTE - IUL

Mariana Canto e Castro, Diretora de recursos humanos e chefe do departamento jurídico da Randstad, Portugal

A moderação será de Carla Ribeiro - Jornalista DN

Para concretizar o conceito apresentado, a mostra decorrerá num cenário muito high-tech mas com forte ligação ao ambiente e à sustentabilidade, para ir ao encontro das transições gémeas e da meta europeia para 2050 de zero emissões.

A E.volui visa comunicar com transparência e simplicidade projetos de sucesso apoiados pelo PO CH, através do Fundo Social Europeu. No início, a E-volui irá contar com a participação de 20 entidades presentes nesta mostra. Ficamos também a conhecer a oferta formativa de cada uma das entidades presentes, bem como os resultados que alcançam relativamente ao percurso dos seus formandos/alunos.

No auditório, a e.volui vai disponibilizar atuações e demonstrações, que resultam das atividades formativas na sua vertente prática. Poderemos ver atuações musicais, demonstrações de cozinha, de mecatrónica e muitas outras atividades desenvolvidas por formandos do ensino profissional.

Esta plataforma reúne ainda um conjunto de recursos que mostram os resultados do POCH, seja através de vídeos com testemunhos de ex-formandos, resultados de Avaliações, Boletins informativos de carácter trimestral, recursos que ajudam a compreender a diversidade dos apoios que o POCH atribui com Fundos Europeus e os resultados que são alcançados no plano das qualificações da população jovem, no combate ao abandono escolar precoce e no aumento das qualificações da população adulta.