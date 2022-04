eXp Portugal promove Rodshow para aumentar equipa

3 semanas, 6 cidades - eXp Portugal vai estar na estrada para dar a conhecer o futuro do imobiliário. O objetivo é promover o modelo de negócio inovador e aumentar a equipa.

De 19 de abril a 5 de maio, a eXp Portugal vai percorrer algumas cidades de norte a sul do país e ilhas, de modo a dar a conhecer a empresa a potenciais interessados e demonstrar porque é que esta é a imobiliária que mais cresce a nível internacional.





De inscrição gratuita, o roadshow vai passar por cidades como Funchal, Portimão, Albufeira, Lisboa, Porto e Ponta Delgada, e Guilherme Grossman, managing broker da eXp Portugal, vai ter a oportunidade de demonstrar porque é que o "O futuro do imobiliário é aqui".





A apresentação conta com ainda com a presença da Martínez Echevarría & Ferreira Advogados, uma equipa experiente de aconselhamento jurídico que falará sobre "Investimento estrangeiro em Portugal - Oportunidades e Desafios: Golden Visa Portugal, o mais apetecível!"





Por se tratar de um modelo de negócio 100% digital, a eXp Portugal não tem escritórios físicos. Isto significa que qualquer profissional, independentemente da zona do país onde se encontra, pode integrar e beneficiar desta rede e receber uma remuneração acima da média de mercado. Após a primeira transação, os agentes tornam-se ainda acionistas da empresa e podem beneficiar da divisão de receitas entre a sua rede de contactos. Recentemente a eXp anunciou ainda a possibilidade da criação de equipas de trabalho, compostas no mínimo por 2 elementos, de modo a alavancar os resultados obtidos.

A eXp chegou a Portugal em dezembro de 2020 e desde então tem vindo a conquistar o seu lugar no mercado, trabalhando de forma transversal para todos os segmentos. Em Portugal a empresa conta atualmente com cerca de 220 agentes e tem um objetivo ambicioso de crescimento até ao final do ano.

A eXp Realty é a empresa de mediação imobiliária que mais cresce a nível mundial, estando já presente nos cinco continentes com uma rede de agentes composta por mais de 78.000 profissionais.

Esta é uma excelente oportunidade para ficar a conhecer melhor a eXp e perceber porque é que o futuro do imobiliário é aqui. Consulte as datas, os locais e faça a sua inscrição gratuita aqui.

Próximas sessões:

27 de abril - Vilamoura, Algarve - Hotel Anantara Vilamoura

3 de maio - Lisboa - Hotel Real Palá cio

4 de maio - Porto - Hotel Vila Galé Porto

5 de maio - Ponta Delgada, Açores - Grand Hotel Açores Atlâ ntico