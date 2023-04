Expobairrada regressa em Julho a Oliveira do Bairro

A Expobairrada mantém o objetivo de "dar a conhecer o que de melhor se faz no Coração da Bairrada, a nível industrial, comercial e agrícola, assim como também as principais atrações gastronómicas locais".





O regulamento com as datas, normas de adesão, inscrição e funcionamento do evento foi aprovado pelo Executivo Municipal de Oliveira do Bairro em Reunião de Câmara, realizada a 30 de março. À semelhança das edições anteriores, a ExpoBairrada 2023 vai contar com um espaço interior (pavilhão) destinado a expositores primordialmente do tecido empresarial do Concelho e, no espaço exterior, com uma zona de restaurantes, bares, tasquinhas e quiosques alimentares.





As candidaturas aos espaços de exposição estão abertas a pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à atividade industrial, agrícola, comercial ou prestação de serviços, nos diversos ramos de atividade económica, e ainda a Instituições de Solidariedade Social e associações do concelho de Oliveira do Bairro, que estejam legalmente constituídas e inscritas na Base de Dados Municipal das Associações.





As candidaturas à ExpoBairrada 2023 devem ser efetuadas até às 17h00 do dia 31 de maio, mediante o preenchimento e envio do boletim de inscrição, disponível em www.cm-olb.pt, para o email: cmolb@cm-olb.pt, ou presencialmente, no edifício dos Paços do Concelho, em Oliveira do Bairro. Caso a candidatura seja aceite pela organização do certame, a inscrição deve ser efetivada até às 17h00 do dia 20 de junho.