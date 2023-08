Expofacic volta aos grandes concertos com Anastacia

A popular cantora e compositora norte americana Anastacia, regressa a Portugal para um espetáculo na 31ª edição da Expofacic (a única data nacional que integra a tour 23), depois de ter atuado no Campo Pequeno em Setembro passado.





Natural de Chicago, Anastacia Lynn Newart foi uma das mais badaladas artistas dos primeiros anos deste milénio, com temas como Left Outside Alone, One Day in You Life ou Stick and Tired, fazem parte dos seus grandes sucessos.





Quatro MTV Europe Music Awards para melhor artista pop/rock feminina confirmam a expectaiva criada quando no ano 2000 o seu primeiro álbum – Not That Kind vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo mundo, chegando a Numero Um nas tabelas de vários países.





Pequena em tamanho (apenas 1,60cm) mas grande em talento e resiliência, Anastacia é muito mais do que uma estrela pop. Ativa filantropa, apoia com a sua fundação, muitos movimentos e organizações humanitárias, onde se destaca o combate ao cancro da mama e à sua consciencialização. Anastacia foi ela própria diagnosticada com a doença em 2003 e mais tarde em 2013 (já depois de lhe ter sido detetada a doença de Crohn aos 13 anos).





Para Anastacia as suas letras tem uma mensagem de poder. Segundo ela (citada pela Wikipédia), hoje em dia os artistas concentram-se mais na produção da musica ou nos arranjos, mas para ela a sua musica é essencialmente as suas palavras, pretendendo tocar as pessoas e ajuda-las nos momento difíceis, mostrando-lhes que tudo é possível.





Em Cantanhede os fãs podem esperar (a manter o alinhamento que tem tido na tour) ouvir temas como American Night, Not That Kind, Best Days (o seu mais recente trabalho, que vai integar o álbum Our Songs a lançar em Setembro próximo)), a sua versão – lançada em 2012 – do tema dos Guns N’Roses, Swett Child O’ Mine, Why'd You Lie to Me. As músicas, One Day in Your Life, I'm Outta Love e Left Outside Alone serão provavelmente os temas que fecharão o espetaculo da Expofacic.