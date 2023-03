Exponor recebe em março de 2023 orquídeas raras e exóticas em flor

A Associação Portuguesa de Orquidofilia (A.P.O.) anuncia a realização da sua 12.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto nos dias 24, 25 e 26 de Março de 2023, na Exponor - Feira Internacional do Porto.

Pelo 12.º ano, a A.P.O. volta a trazer ao público em geral, quer nacional, quer de diversos outros países como o espanhol, orquídeas exóticas vindas de todos os cantos do mundo, numa oportunidade única de admirar, em todo o seu esplendor, orquídeas espécie em flor.

Alguns dos melhores produtores internacionais de orquídeas, vindos de continentes como a Ásia ou a América do Sul, vão marcar presença na 12.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto e vão disponibilizar para venda, alguns dos seus melhores espécimes de orquídeas, nos quais se notabilizaram no cultivo, e outros exemplares de plantas tropicais.

Os associados da A.P.O. vão disponibilizar orquídeas das suas coleções privadas para serem apresentadas na maior e melhor mostra nacional de orquídeas em flor, uma oportunidade rara de admirar a beleza destas plantas exóticas em plena floração.

A Exposição Internacional de Orquídeas do Porto já passou pelo Jardim Botânico do Porto, pelo Palacete Pinto Leite, pela Galeria da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, nos jardins do Palácio de Cristal, e pelo Edifício Transparente, sendo este o 7.º ano que a mesma se irá realizar na Exponor – Feira Internacional do Porto, um espaço amplo e com todas as condições de acessibilidade, de parqueamento e de conforto para receber o público visitante deste prestigiado evento nacional.

A 12.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto reunirá, em mais de 4.500 m2, os melhores espécimes de orquídeas trazidos por expositores e por

colecionadores privados que, ao longo dos anos, cultivam com todo o amor uma enorme variedade de espécies e híbridos de orquídeas e que aqui orquidófilos e público em geral pode apreciar numa exposição cuidada e diversificada.

Organizada pela A.P.O., a Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto é o mais importante evento da orquidofilia da Península Ibérica e pretende fomentar o conhecimento e interesse pelas orquídeas, nas suas mais variadas vertentes.

Tal como as edições anteriores, a edição deste ano conta com um número elevado de expositores nacionais e estrangeiros, bem como de dois dias de palestras em torno de temas relacionados com o cultivo de orquídeas. Os stands com Tillandsias, Bromélias e Catos vão continuar a marcar presença. Como novidade temos um expositor com terrários decorados com orquídeas miniatura e com alguns terrários também para venda.

"Mais um ano e estamos muito entusiasmados por trazer novamente a Portugal os melhores e mais conhecidos produtores e expositores de orquídeas do mundo para que os nossos visitantes e os orquidófilos mais conhecedores possam ter acesso a uma enorme diversidade de orquídeas, inclusive de orquídeas espécie, e assim enriquecer as suas coleções privadas. Este é um evento único que adoramos organizar nesta magnífica cidade do Porto. Teremos mais uma vez, durante todo esse fim-de-semana, palestras sobre diversos temas, desde o cultivo de determinadas espécies de orquídeas a outros temas relacionados com o seu cultivo, ministradas pelos nossos associados ou pelos expositores presentes na exposição. Paralelamente teremos a exposição de orquídeas em flor dos nossos associados, uma oportunidade extraordinária de ver orquídeas raras na sua plena floração. Enfim, teremos muitos e bons motivos para que nos visitem durante esses dias na Exponor e prometemos um fim-de-semana animado, com muita conversa em torno das orquídeas, e cheio de plantas e flores para alegrar os dias", refere Graziela Meister", presidente da A.P.O.

Continuando na linha do rigor na avaliação das plantas, teremos um painel de jurados especialistas que atribuirão os prémios de acordo com um modelo "Ribbon Judging – Best In Show".

A 12.ª Exposição volta a contar com uma exposição de desenhos infantojuvenis, resultado do desafio lançado uma vez mais às escolas pela A.P.O. para que os alunos desenvolvam desenhos subordinados ao tema "Orquídea".

A 12.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto pode ser visitada nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, das 10H00 às 19H00, na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

A entrada tem um custo de € 5,00 por pessoa, sendo gratuita para todos os sócios da A.P.O. com as quotas em dia . Existe a possibilidade de adquirir bilhetes de 3 dias a um custo unitário de € 10,00. Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente na Ticketline – e já se encontra à venda – ou na bilheteira da Exponor nos dias em que decorre a exposição.