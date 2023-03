Exposição “MULHER INTEIRA”

O objetivo desta exposição é promover a reflexão sobre as várias facetas que habitam uma mulher e se as aceitamos na totalidade e da mesma forma. É também uma homenagem a todas as mulheres e sua simbologia nas mais variadas vertentes e expressividades. O mote da exposição foi dado por um poema "Mulher Inteira" escrito pela artista, que juntamente com os arquétipos femininos estudados por Carl Gustav Jung, a inspiraram no desenvolvimento das várias obras que retrata na exposição. Assim desenvolveu 12 arquétipos femininos, que vão desde o arquétipo: da Mãe, Rebelde, Guerreira, Amante, Aventureira, Inocente, entre outros.





Na exposição, a artista para além das pinturas que retratam os arquétipos femininos, também desenvolveu Instalações que permitem aos visitastes sentirem a mensagem de uma forma simbólica. Como por exemplo uma das Instalações encontra-se logo à entrada da exposição e convida os visitantes a se desafiarem a uma desconstrução acerca de algumas frases que têm acompanhado as mulheres ao longo das suas vidas e que as condicionam de certa forma a viverem e assumirem todas as suas facetas e arquétipos. Durante a exposição são divulgadas as suas obras, juntamente com a dinamização e realização de vários eventos com outras expressões artísticas, tais como poesia, teatro, música, dança, etc.