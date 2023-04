EXPOSIÇÃO WHO CARES | EDIS ONE

"WHO CARES" ou, em português, "Quem se importa", é a pergunta colocada sob forma de arte, na nova e exclusiva exposição do artista português Edis One criada para o El Inglés de Lisboa, onde estará patente de 22 de Abril a 22 de Maio.



Esta exposição será marcada ainda por uma novidade no meio artístico em Portugal, já que todas as imagens usadas foram geradas por inteligência artificial (AI).





Who Cares é uma exposição original e de obras de arte exclusivas, que promete cumprir a missão do seu autor: sensibilizar para a relação entre os humanos e a vida selvagem.





A exposição estará patente na loja de Lisboa, no piso 0, Sala de Âmbito Cultural e Gourmet Experience de 22 de Abril a 22 de Maio.

Entrada livre e gratuita