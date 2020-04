Fábrica de Óculos do Cacém e do Chiado oferecem 200 viseiras a Bombeiros.

A COVID-19 chegou a Portugal e disseminou-se rapidamente. A COVID-19 veio relembrar todos os cidadãos que, na era da ciência, a ciência não resolve tudo. Veio relembrar a fragilidade da saúde e da efemeridade da vida. Mas que, enquanto sociedade, se existir união, a resposta será mais forte.

Foi com este propósito que, no passado dia 17 de abril, a Fábrica de Óculos do Cacém e do Chiado procederam à entrega de 200 viseiras distribuídas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém e pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, de forma a contribuir para o aumento da proteção daqueles que diariamente se encontram na linha da frente do combate contra o COVID-19.

"Enquanto empresa, queremos dar o nosso contributo porque entendemos que, face a uma pandemia global, a resposta também pode ser local. Mas, também acreditamos que é de fulcral importância não alimentar o medo entre os cidadãos, promovendo mensagens de esperança e procurando proteger aqueles que estão mais expostos como é o caso dos voluntários a quem decidimos entregar estas 200 viseiras", referiu o responsável pela Fábrica de Óculos do Cacém e do Chiado.