Famílias e animais de companhia juntos na 11ª edição do Pet Festival

De 27 a 29 de Janeiro último, decorreu na FIL - Feira Internacional de Lisboa, a 11ª edição do Pet Festival. Promovido pela Fundação AIP, o Festival da Família e dos Animais de Companhia recebeu ao longo de três dias cerca de 22000 visitantes.

Os pavilhões da FIL reuniram várias espécies e raças, nomeadamente cães, gatos, aves, répteis, animais exóticos, peixes, roedores, pequenos mamíferos, animais de quinta e até alguns insectos, comprovando ser o ponto de encontro dos entusiastas pelos animais de companhia, os verdadeiros protagonistas do evento.

Foram cerca de 4200 os animais que marcaram presença e que acompanharam as suas famílias ao Pet Festival. Durante o evento foi possível participar em mais de 150 atividades, entre as quais conhecer o maior aquário móvel da Europa, interagir com animais de quinta, aprender sobre o bem-estar e os cuidados dos animais e ainda entender a vida dos pequenos mamíferos e das formigas.

Também as áreas temáticas captaram a atenção dos visitantes com a dinamização de Workshops de aconselhamento individual, Demostrações de Obediência e Agility, Exposições Caninas, Passeios a Cavalo, Encontros de Amigos de Raças, Grooming de Animais, Sessões de Fotografia, entre outras.

78% dos visitantes desta edição, fê-lo em contexto de família e mais de 50% das famílias fizeram-se acompanhar do seu animal de companhia, o que comprova que este é sem dúvida um evento inclusivo e destinado a todos os elementos da família.

E porque os animais têm muito para nos ensinar, o Pet Festival dedicou uma especial atenção às crianças e também aos séniores, promovendo um dia com actividades programadas especialmente para eles. Assim, contou com a visita de creches e escolas do ensino básico bem como entidades de apoio e acolhimento a pessoas idosas.





O evento é um ponto de encontro habitual para os adeptos de animais de companhia, tendo 69% dos visitantes repetido a visita ao Pet Festival este ano.

O Pet Festival registou a participação de cerca de uma centena de empresas e entidades, nomeadamente com soluções de alimentação, cuidados de higiene, bem-estar e protecção animal, acessórios, equipamentos e serviços. De realçar que as principais empresas do sector marcam presença com o objectivo de interagir directamente com o consumidor final, sendo considerando como uma plataforma de contactos e negócios B2C muito efectiva.

A edição de 2023 foi dedicada ao tema "Paixões não Envelhecem", que acompanhou a campanha de sensibilização lançada pela Associação Animalife. O objetivo foi o de alertar para o abandono de animais idosos e a necessidade de reforçar os direitos e o respeito pelos animais seniores, bem como os cuidados necessários para com eles. Durante o evento foram desenvolvidas acções especificas de sensibilização e de informação, sobre esta temática e que contaram com a presença de especialistas.

De destacar ainda outros números que resultaram do inquérito realizado a mais de 500 visitantes do evento:

95,5% Possui um animal de estimação, entre os quais:

o Cão: 82,3%

o Gato: 34,6%

o Aves: 16,2%

o Répteis ou Exóticos: 14%

o Pequenos Mamíferos: 10,2%

o Peixes: 8,6%

o Animais de Quinta: 5,2%





82% ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a visita;

86% recomendaria a visita a amigos ou familiares;

85% demostraram intenção de repetir a visita em 2023;

A próxima edição já está agendada e será de 26 a 28 de Janeiro de 2024.