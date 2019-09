Feira Alternativa e Festival do Bem Estar em Lisboa.

Ao longo de 3 dias pode visitar o certame e aprofundar o seu conhecimento em mais de 150 atividades que incluem palestras com oradores internacionais, workshops variados e aulas práticas. Haverá ainda cerca de 200 expositores de terapias complementares.



A Feira Alternativa Festival do Bem Estar volta nos dias 6, 7 e 8 de Setembro ao Parque de Jogos 1º de maio, Inatel, Lisboa.

À semelhança dos anos anteriores, o programa de 2019 está recheado de excelentes palestras. Marcarão presença o Prof. Carlos Orozco, cientista de biologia e bioquímica e especialista em epigenética, assim como Marco Marcondes, médico nutrólogo, Cátia Simionato, a Xamã Anna Xára e muitos outros palestrantes nacionais.





No sábado à tarde pode participar na construção da maior Mandala Humana feita em Portugal, ou fazer uma sessão de Heart Chakra Meditation, uma dança meditativa de Osho.





No último dia, a Feira Alternativa pretende bater o record do Guinness do maior número de reflexologistas a praticar reflexologia com os seus pacientes.





A Feira Alternativa Festival do Bem Estar segue para Braga onde irá acontecer em outubro.