A Câmara Municipal de Mértola promove de 19 a 27 de outubro a semana gastronómica da caça, uma iniciativa que antecede a Feira da Caça de Mértola, e que tem como objetivo promover a caça no prato e incentivar o consumo de um produto local de elevada qualidade.





A semana gastronómica da caça conta com a participação de 15 restaurantes do concelho. Açorda de perdiz, lebre com feijão branco, javali estufado, bifinhos de veado e coelho são algumas das muitas sugestões das ementas. Todos os restaurantes aderentes apresentam um dístico que os identifica.





Consumir caça é uma das mais sustentáveis formas de consumir carne criada em plena natureza, com menos gordura saturada e colesterol e por essa razão melhor para o organismo.