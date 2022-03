Feira de Março está de regresso

A maior mostra económica da Região Centro e um dos maiores parques de diversão do país abrem ao público no dia 25 de março. Mais de duas centenas de empresas e 24 associações do Município de Aveiro estão envolvidas na Feira de Março 2022, que decorre até ao dia 25 de abril no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

"Regressa esta que é a maior mostra da região, com as suas marcas distintivas – o parque de diversões, a mostra económica e os concertos. Embora a Feira de Março seja um evento autossustentável, a câmara entende que depois de dois anos de ausência e em função do apoio que está a ser dado aos expositores (prioridade a quem estava para estar em 2020 e 50% desconto) comparticipar com 250 mil euros a organização da edição 2022" adianta Ribau Esteves presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

Este ano o certame, com um orçamento de 550 mil euros, volta a dividir-se nos tradicionais setores de exposição, comercial e de diversão. No setor de exposição participam 122 empresas, divididas pelas áreas da medicina, automóvel, cosmética, mobiliário, imobiliário, eventos, construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, automatismo, entre outras.

O setor comercial (na zona exterior) apresenta 65 empresas/expositores das áreas de restauração, charcutaria, doçaria, farturas, loiças tradicionais, pronto-a-vestir, artesanato, entre outros. Por sua vez, o setor de diversão, um dos maiores parques de diversão do país, apresenta 50 divertimentos, num total de 237 empresas presentes.





11 grandes concertos

APRIL IVY (25 de março); PLUTÓNIO (26 de março); VARIAÇÕES banda do filme (01 de abril); AUREA (02 de abril); HMB (08 de abril); ANJOS (09 de abril); DJODJE (15 de abril); ANA MALHOA (16 de abril); ARRAIAL POPULAR com GANDA MALUCOS, KIT CARLOS, JOÃO CLARO e NEL MONTEIRO (18 de abril); JULINHO KSD (22 de abril); DAVID CARREIRA (23 de abril); São os 11 grandes concertos da edição deste ano.

Os espetáculos vão realizar-se na Tenda da Música e terão início às 22h00, com exceção feita ao ARRAIAL POPULAR, na segunda-feira de Páscoa, que tem o seu início marcado para as 15h00.

A presença das associações volta a ser acarinhada nesta edição. Mais de duas dezenas (24) de associações do Município de Aveiro vão estar presentes no certame. Em destaque vão estar os ovos-moles, com a presença da APOMA – Associação Portuguesa dos Ovos Moles de Aveiro.





Domingos sem bilhete

A entrada gratuita aos domingos revelou-se um dos sucessos das últimas edições. Assim, a medida vai repetir-se este ano, transformando este dia num verdadeiro encontro de famílias e amigos. A entrada é paga nos dias dos concertos. Nos dias 25 e 26 de março e 1, 8, 15, 16, 18 e 22 de abril o bilhete custa €2,00; nos dias 2, 9 e 23 de abril o bilhete custa €3,00. As crianças até aos 10 anos, inclusive, não pagam bilhete.

A edição deste ano terá dispensadores de álcool gel espalhados pelo parque, nos espaços interiores será obrigatório (bom como nos locais ao ar livre com grande concentração de pessoas) uso de máscara, numa articulação estreita e contante, com a Delegada de Saúde de Aveiro.