Feira de Março regressa com muita animação

A maior mostra económica da Região Centro e um dos maiores parques de diversão do país abrem ao público no dia 24 de março. Mais de duas centenas de empresas e 24 associações do Município de Aveiro estão envolvidas na Feira de Março 2023, que decorre até ao dia 25 de abril no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.





Este ano o certame volta a dividir-se nos tradicionais setores de exposição, comercial e de diversão. No setor de exposição participam mais de 100 empresas, divididas pelas áreas da medicina, automóvel, cosmética, mobiliário, imobiliário, eventos, construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, automatismo, entre outras.





O setor comercial (na zona exterior) apresenta 65 empresas/expositores das áreas de restauração, charcutaria, doçaria, farturas, loiças tradicionais, pronto-a-vestir, artesanato, entre outros. Por sua vez, o setor de diversão, um dos maiores parques de diversão do país, apresenta 50 divertimentos, num total de 217 empresas presentes.





Domingos sem bilhete





Lookalike (24 de março); Bárbara Bandeira (25 de março); C4 Pedro (31 de março); Domingues (01 de abril); Quim Roscas & Zeca Estacionâncio (07 de abril); Emanuel (08 de abril); Sons do Minho (10 de abril); Luiza Sonza (14 de abril); Tributos (15 de abril); T-Rex (21 de abril); Chico da Tina (22 de abril);





Os espetáculos vão realizar-se na Tenda da Música e terão início às 22h00, com exceção feita ao espetáculo, na segunda-feira de Páscoa, que tem o seu início marcado para as 16h00.





A presença das associações volta a ser acarinhada nesta edição. Mais de duas dezenas (24) de associações do Município de Aveiro vão estar presentes no certame. Em destaque vão estar os ovos-moles, com a presença da APOMA – Associação Portuguesa dos Ovos Moles de Aveiro.





A entrada gratuita aos domingos revelou-se um dos sucessos das últimas edições. Assim, a medida vai repetir-se este ano, transformando este dia num verdadeiro encontro de famílias e amigos.





A entrada é paga nos dias dos concertos, sendo o valor do bilhete de €3,00, com exceção do dia 14 de abril, da artista internacional, cujo valor será de €6,00. As crianças até aos 10 anos, inclusive, não pagam bilhete.