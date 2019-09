De 7 a 15 de setembro, o concelho de Montemor-o-Velho vai estar em festa, mostrando que é um território cheio de vitalidade e capaz de abraçar o futuro e o desenvolvimento. Sempre de braço dado com as Juntas e Uniões de Freguesias e as Associações concelhias, o certame é o evento mais marcante do ano no concelho de Montemor-o-Velho e, em 2019, a Feira de Ano vai continuar a surpreender, a inovar e a afirmar-se.





A programação inicia-se com a gala da finalíssima das 7 Maravilhas Doces de Portugal, porém, até dia 15 vão suceder-se dezenas de espetáculos preparados para todos os públicos. O espetáculo da Filarmónica (FIRA) que vai ao fado com António Pinto Basto (dia 10, terça-feira), Fernando Daniel (dia 11, quarta-feira), Cuca Roseta (dia 14, sábado), Profjam e SippinPurpp (dia 12, quinta-feira), José Cid (dia 13, sexta-feira), Baluarte e Sangre Ibérico (dia 9, segunda-feira) e Mickael Salgado (dia 8, domingo) são alguns dos exemplos daquilo que está preparado para fazer o (muito) público dançar.





O último domingo, dia 15, é o dia da família com um convidado muito especial que vai fazer as delícias dos mais pequenos. O Ruca vem a Montemor-o-Velho fazer um rockshow com muitas travessuras!





Visitar a Feira do Ano – Festas Concelhias 2019 é poder descobrir o concelho através dos tempos. A "eira da pedra" e o vislumbre da sala de aula do futuro, são algumas das novidades da edição de 2019 que vai permitir aos visitantes (re)descobrirem as tradições ligadas ao mundo rural, mas também aventurarem-se pelo futuro, no mundo da robótica e da programação.





O certame acolhe ainda as tradicionais feiras da roupa velha e das cebolas, não faltando a feira do Cavalo que faz uma justa homenagem à vivências do concelho e da região. Durante a semana (segunda a quinta), o serviço de almoço e´ assegurado por uma das tasquinhas. Ao jantar, estão todas em funcionamento (na segunda, na quarta e na sexta a Casa do Povo de Abrunheira, na terc¸a o Centro Beira Mondego Santo Vara~o e na quinta a Associac¸a~o Filarmo´nica Unia~o Verridense). Na sexta o almoço é assegurado pelas tasquinhas da Casa do Povo de Abrunheira, Centro Beira Mondego Santo Vara~o e Associac¸a~o Filarmo´nica Unia~o Verridense. A Feira do Ano - Festas Concelhias 2019 recebeu a classificação de EcoEvento, numa parceria entre a ERSUC-Resíduos Sólidos do Centro, Lda e a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho.





Com entada livre e com um vasto programa de animação, a Feira do Ano – Festas Concelhias 2019 justifica uma visita até Montemor-o-Velho.