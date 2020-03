Numa fase em que as Feiras deixam de poder realizar-se, a organização do Mocho decidiu abrir o " Ninho-do-Mocho-Montra-Online " para acolher marcas de artistas, artesãos e designers que não têm loja física, e estão impedidos de participar ou realizar pontos de venda em feiras e outros espaços."Não podemos deixar morrer a economia, muito menos fechar portas aos trabalhadores independentes, designers e artistas, e assim nasce esta ideia de Montra Criativa Online ", palavras da curadora do projeto Feira do Mocho, Sara Coito.A organização Feira do Mocho decidiu promover os trabalhos incríveis com assinatura de autor, para todos os seus clientes, a integrar em primeiro lugar as marcas que já estavam em agenda para a Feira do Mocho de 14 e 15 de março no Mercado de Santa Clara que nunca se viria a realizar, e dar continuidade a este apoio de visibilidade a outras marcas já clientes da Feira Mocho.Outras marcas ou lojas que desejem aderir a esta montra, terão um pequeno fee de adesão de dez euros, e um fee mensal, para que esta plataforma possa ser sustentável.A presença de marcas na "Montra Criativa Ninho do Mocho" será totalmente gratuita até ao dia 3 de Abril, ou enquanto o país estiver em Estado de Emergência.Nesta Montra Criativa podem conhecer e estabelecer contactos diretos com os designers e artesãos e adquirir as suas peças de assinatura de autor.Podem encontrar artesanato, vestuário, joalharia, cerâmica, ilustração e muitos mais artigos maravilhosos que podem comprar e receber na vossa casa por correio. Todas as vendas são da responsabilidade das marcas, o Mocho apenas estabelece o contacto e promove o seu trabalho.Na Montra o Mocho realiza um destaque a Marcas na Homepage com uma promoção especial nas suas redes sociais.Para que se inspirem, o destaque de abertura do Ninho foi oferecido à ilustradora Maria Matos, outras marcas de ilustração em breve a destacar.Além da plataforma NINHO do MOCHO, as marcas também vêm os seus trabalhos a serem promovidos nas redes sociais da Feira do Mocho, e foi criado um Evento no Facebook , à semelhança do que seria realizado na comunicação de uma Feira habitual.Em três meses a Feira do Mocho já obteve mais de 78 mil visitas a sua página de Facebook, e a Montra Ninho do Mocho, que "abriu portas" dia 21 de março, já tem mais de mil visitas.Esperamos que tudo passe rápido e que todos se possam manter nas suas casas em segurança, mas até lá...Estamos juntos no NINHO do MOCHO