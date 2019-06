Feira Nacional do Mirtilo é aposta para manter

A 12.ª edição do certame, em que estarão presentes cerca de 100 expositores, traz mais de 60 atividades para quem visitar a "Capital do Mirtilo" durante os quatro dias da iniciativa. Com um orçamento que se aproxima dos 200 mil euros, a Câmara Municipal de Sever do Vouga, organizadora da feira, em parceria com a Agim-Associação para os pequenos frutos e inovação empresarial, defende que o evento é um forte contributo para o desenvolvimento sustentado do território.





Durante a apresentação da feira à comunicação social, o presidente da Câmara, António Coutinho, falou sobre como a cultura do mirtilo alterou a paisagem do Município, defendendo que há margem para o crescimento da produção. "Se antes os campos de mirtilo "perdiam-se" entre os eucaliptais, agora o visitante que vem a Sever do Vouga já vê os campos. Temos assistido a uma transformação do nosso território devido ao mirtilo, que tem contribuído para o seu ordenamento", afirmou o edil severense.





Com 180 produtores, muitos deles com uma produção à escala micro, Sever do Vouga é responsável por vender mais de 150 toneladas de mirtilo por ano, sem contabilizar o fruto vendido para a transformação. "É possível Sever do Vouga crescer na produção do mirtilo, bem como Portugal de um modo geral", defendeu António Coutinho, explicando que "se ao nível externo, a saída do fruto é boa, internamente o mesmo ainda não se verifica", sublinhando que "os pequenos frutos estão, gradualmente, a entrar nos hábitos de consumo dos portugueses".





Fatores que, na visão do autarca, justificam a aposta na iniciativa. "A feira tem como principais objetivos dar a conhecer a valorização de que o território de Sever do Vouga foi alvo nos últimos anos, divulgar o fruto e promover hábitos de consumo entre os portugueses. Por tudo isto e apesar de ser um esforço grande para um Município da nossa dimensão, a Feira Nacional do Mirtilo é um investimento no qual acreditamos", explicou, acrescentando que a feira também contribui, e muito, para a divulgação das marcas "Sever do Vouga: Capital do Mirtilo" e "Mirtilo de Sever do Vouga".





Conhecimento e animação

A feira proporciona um conjunto de palestras técnicas, nas tardes de sexta e sábado (dias 28 e 29), de participação gratuita, que irão abordar temas atuais e de interesse para quem esteja ou pretenda vir a estar na fileira do mirtilo e dos pequenos frutos. Às palestras, soma-se a área técnica dos expositores, com produtos, serviços, comercializadores de fruto e viveiristas. A visita profissional é complementada com visitas guiadas ao Campo Experimental de Pequenos Frutos e a plantações de mirtilos.