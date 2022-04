Feira Nacional do Mirtilo está de volta

"Após uma fase crítica da pandemia, esperamos recuperar a pujança de outros anos deste certame, fazendo jus à nossa marca: Sever do Vouga – Capital do Mirtilo", afirma o presidente da autarquia, Pedro Amadeu Lobo. "Estamos a falar de um evento que dinamiza a economia local e projeta a nossa terra", sublinha, salientando que "a autarquia, dentro das suas possibilidades, vai continuar a apoiar com o objetivo de consolidar uma iniciativa que há muito ganhou o seu espaço".





Para o autarca, o atual executivo camarário tem "um carinho muito especial pelas atividades ligadas à terra, nas suas diversas culturas, estando previstas algumas novidades nesta área". São esperados na Feira Nacional do Mirtilo dezenas de expositores, entre eles empresas ligadas à fileira, produtores e comercializadores, viveiristas e stands que mostram o que se pode fazer com o mirtilo, como compotas, licores, chás, infusões, bolos, tartes, gelados, entre outros produtos.





O programa do evento prevê três dias de intensa atividade, com entrada gratuita e onde o rei dos antioxidantes – uma vez mais – tem a sua festa anual. Períodos de apanha do mirtilo no Campo Experimental de Pequenos Frutos, "showcookings", espaços para os mais novos, animação de rua, música e muitas surpresas fazem parte do cartaz.





Os concertos noturnos de João Pedro Pais (sábado) e Augusto Canário (domingo) são outros dos atrativos do certame em 2022 que decorre num espaço de excelência ao ar livre bastante agradável da vila de Sever do Vouga.