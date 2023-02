Feira Vocacional e Profissional de Aveiro

Com organização da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), nos dias 16 e 17 de fevereiro, o Parque de Exposições de Aveiro acolhe a 7.ª Edição da Feira Vocacional e Profissional, entre as 09h00 e as 17h00, sob o lema «À descoberta da minha vocação», uma oportunidade para quem procura orientação vocacional, emprego ou formação.





A iniciativa promovida pela CMA e tem como objetivo agregar, num único evento, diversas ofertas educativas, formativas e saídas profissionais, com o intuito de proporcionar aos alunos do 9.º ao 12.º ano, o acesso e o contacto com diversas entidades do sistema educativo, contribuindo assim para a descoberta de vocações e escolhas profissionais dos alunos.





Com uma área expositiva de 4000 m2 e com a participação de mais de 65 entidades, desde o ensino básico ao secundário, profissional, superior e politécnico, privado e público, entidades associativas e institucionais, neste evento poderão encontrar ofertas formativas, saídas profissionais, produtos ou ofertas de emprego.