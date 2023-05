Femina Mvndi | Feira de Época de Torres Novas tem como tema as Irmãs Sigeas

A feira de época de Torres Novas, que terá lugar este ano de 1 a 4 de junho no centro da cidade (Praça 5 de Outubro, Castelo e sua envolvente e toda a área do Jardim das Rosas), tem como tema «Femina Mvndi | Ângela e Luiza – As Irmãs Sigeas.

Filhas de Diogo de Sigeu e de Francisca de Velasco, família de eruditos e humanistas muito influente na corte de D. João III e da rainha D. Catarina, as irmãs Ângela e Luiza, devido à sua particular cultura letrada e ao amplo reconhecimento granjeado, terão marcado seguramente a sociedade torrejana, em meados do século XVI, quando então se instalaram na Vila.

Luiza Sigea notabilizou-se como humanista de renome, em meados do século XVI, tendo sido figura de destaque na corte da infanta D. Maria, filha de D. Manuel I. Figura incontornável da cultura portuguesa à época, foi também reconhecida em toda a Europa em boa parte devido ao poemeto Syntra, remetido ao Papa Paulo III, em 1546. Presumivelmente mais nova que a irmã, Ângela Sigea notabilizou-se, igualmente, no campo das artes e letras, como escritora, mas sobretudo como música.

As pulseiras válidas para os 4 dias do evento estarão em pré-venda de 9 a 26 de maio, pelo valor de 5 €. Neste período, as pulseiras poderão ser adquiridas na Tesouraria do Município de Torres Novas, Teatro Virgínia, Piscinas Municipais Fernando Cunha e Agriloja de Torres Novas ou online. Durante a feira, as pulseiras válidas para os 4 dias podem ser adquiridas nas bilheteiras junto ao recinto, pelo preço de 9 €. Haverá ainda a opção de pulseira diária, à venda durante o evento nas bilheteiras junto ao recinto, pelo valor de 6 € por dia (maiores de 65 anos 4 €; desconto de família: 1 filho/a (13 a 17 anos) acompanhado/a pelo pai e/ou mãe - 4 € / pessoa; 2 filhos/as ou mais (13 a 17 anos) acompanhados/as pelo pai e/ou mãe - 3,5 € / pessoa). A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos (inclusive)

Desde 2010 que o Município de Torres Novas promove a realização da sua feira de época, que recria os momentos mais importantes do passado do concelho. Durante o evento, o centro histórico da cidade, com enfoque na praça 5 de Outubro, castelo, Jardim das Rosas e áreas circundantes, recua no tempo em dias repletos de animação, num ambiente de festa, de cor, de sabores e de sons da época.

Através de momentos de recriação histórica, atividades lúdicas, performances musicais e teatrais é criado o ambiente certo para uma viagem única. No recinto da feira, o visitante encontra inúmeros cenários e personagens. Percorrer a mouraria, universo de cores e de cheiros ímpares; empunhar espadas na praça d’armas; entrar no submundo dos enfermos e desvalidos no Postigo da Traição; conhecer outras histórias no Paço dos Robertos ou provar iguarias numa das muitas bodegas da feira são apenas algumas das vivências que este evento tem para oferecer.