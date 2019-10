Festa da Castanha de Sernancelhe nasceu há 27 anos.

A Festa da Castanha de Sernancelhe cumpre este ano 27 edições. Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, a "Terra da Castanha" festeja a tradição e a identidade, numa iniciativa que é referência no norte de Portugal.





Naquele que é o evento de maior longevidade do concelho, Sernancelhe celebrará, de novo, a castanha, num evento que reúne, no Expo Salão, cerca de uma centena de expositores, empresas do setor, bem como artesanato, gastronomia, restauração, animação, passeios pedestres e BTT pelos soutos da Martaínha e pela Rota da Castanha e do Castanheiro.





Durante três dias, Sernancelhe homenageia a natureza, os seus agricultores e enaltece a relação equilibrada, secular, do homem com o meio que o rodeia. A Festa da Castanha pretende igualmente colocar em evidência a dinâmica do tecido empresarial local que, também graças à castanha, conseguiu, nestas mais de duas décadas e meia, transformar um produto subvalorizado num dos mais importantes no mercado, atingindo preços elevados e muito compensadores para os agricultores.





A castanha é responsável igualmente pela visibilidade que Sernancelhe e a região alcançaram, sendo o Concelho conhecido como a Terra da Castanha. Em torno deste fruto, cuja importância económica é inquestionável para as gentes de Sernancelhe, despoletou a prática desportiva de natureza, com o passeio equestre, o BTT pela Rota da Castanha e do Castanheiro, já na décima segunda edição, e que este ano contará com mais de um milhar de inscritos, uma oportunidade para dar a conhecer aos participantes as magníficas paisagens de soutos das encostas de Sernancelhe, bem como a gastronomia e a etnografia locais. O mesmo sucede com os passeios pedestres pela Seara, a maior mancha de castanheiros da variedade Martaínha do nosso País, local que surpreende pela dimensão e idade secular dos castanheiros.





Durante três dias, o Expo Salão preenche-se com as cores de outono, as cores da castanha. Produtores e empresas, juntas de freguesia e restaurantes (que proporcionarão uma mostra constante da gastronomia local associada à castanha), grupos de concertinas e ranchos, crianças e jovens músicos, entre tantos outros, mostrarão aos visitantes que a castanha é sinónimo de festa e motivo de celebração por terras de Sernancelhe.





Os produtos à base de castanha estarão em exposição e para comercialização, sendo vasta a oferta de gastronomia de castanha, não faltando os concursos da melhor castanha da Denominação de Origem Protegida Soutos da Lapa (DOP), e também do melhor doce, iniciativa em crescendo e que demonstra o espaço que a castanha conquistou na doçaria local e regional.





Ao longo destes três dias, a Festa da Castanha é motivo de animação, cultura, desporto, gastronomia, convívio e homenagem à castanha.