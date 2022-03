Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro

A iniciativa, promovida pelo Município de Oliveira do Bairro, apresenta este ano como tema "Artes em diálogo", subjacente a todos os espetáculos, cruzando a música com outras formas de expressão artística.





Lília Ana Águas, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro realça o facto desta edição marcar "o regresso do público às plateias, depois das anteriores edições terem decorrido em formato on-line". Esta edição do MOB volta também a ter "um carácter solidário, uma vez que as receitas apuradas nos espetáculos vão reverter, na sua totalidade, a favor das IPSS do Concelho".





O festival tem início a 1 de abril, às 21h00, com o lançamento oficial do CD "Piano Oceano", composto pela artista multidisciplinar Mariana Miguel.





Este primeiro momento, que se vai realizar na Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, contará ainda com a apresentação de duas obras videográficas produzidas pela artista.





Ainda no mesmo dia, às 22h00, a festa continua no auditório do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA), onde o rock do grupo "Más Companhias" se vai juntar à sonoridade sinfónica da Banda Filarmónica da Mamarrosa, num concerto especial que será "colorido" com ilustrações feitas em tempo real pela artista Maria Mónica.





No segundo dia do festival, 2 de abril, às 15h30, o Conservatório de Artes da Bairrada sobe ao palco do QA para apresentar o concerto visual "Crux Pietatis", com o tema da Paixão de Cristo.





Segue-se, às 21h00, na sala de exposições do mesmo espaço, a palestra "A Composição, Orquestração e Produção Musical nos dias de hoje", um projeto didático desenvolvido pelo músico Vasco Miranda.





Uma hora depois, às 22h00, o auditório do QA recebe o espetáculo "Animatógrafo", levado ao palco pela União Filarmónica do Troviscal, em que a música e o cinema se complementam.





No dia 3, às 15h30, os músicos do Conservatório de Artes e Comunicação encerram a 9.ª edição do MOB, com o projeto comunitário "Cértima Orquestra".





Os ingressos para os espetáculos que vão decorrer no auditório do Quartel das Artes têm um custo de dois euros e podem ser adquiridos, no máximo de dois por pessoa, na bilheteira deste espaço.





Para além do MOB, o Município de Oliveira do Bairro tem promovido, desde o início da pandemia, um conjunto de projetos de apoio à cultura, apoiando os profissionais e entidades que desenvolvem a sua atividade nesta área, especialmente no período em que a sua fonte de rendimento, ou pelo menos a da vertente cultural, foi praticamente reduzida a zero.





Exemplos desses projetos lançados desde 2020, são o Programa de Apoio à Cultura para as áreas das artes visuais, artes performativas, artesanato, literatura, património, cinema e audiovisual, o ciclo de concertos ‘Noites do QA’, apenas com músicos do Concelho, e o Mosaico - Mostra de Arte e Cultura de Oliveira do Bairro.