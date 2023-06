Festa do Leitão regressa a Águeda

Organizada pela Câmara Municipal de Águeda e pela Associação Comercial de Águeda, com produção do Grupo Chiado, esta festa aposta numa cultura musical baseada na lusofonia, com uma programação diversificada, apelando ao público jovem e adulto, recorrendo a novos artistas já com créditos firmados assim como a alguns com mais de 20 anos de carreira.





Destaques, no dia 31 de agosto para Lon3r Johny & Plutonio que vêm apresentar o EP "Anti$$ocial" e Dillaz, um dos artistas mais conceituados no contexto do Hip-Hop português, com uma identidade muito bem definida. Dia 1 de setembro, para além da banda de Lisboa D.A.M.A que sobe ao palco para, entre outros, interpretar os seus mais recentes singles "Loucamente" e "Casa" (que está desde o lançamento no TOP 50 do Spotify Portugal), atua Poesia Acústica, um movimento artístico que remete às batalhas de rimas dos anos de 1990 e que apresenta uma nova forma de consumir cultura de massa, somando mais de 2,7 mil milhões de visualizações no Youtube, e mais de 960 milhões de ‘streams’ no Spotify. Com um dos temas com mais airplay nacional -"Chamada Não Atendida"-, Bárbara Tinoco marca presença nesta Festa, a 2 de setembro, na mesma noite em que por aqui passarão também Leo2745 e os DJs Rich & Mendes. Já no dia seguinte as atenções estão voltadas para o rapper Piruka e para os algarvios Entre Aspas que trazem alguns dos temas mais consagrados como "Uma flor" e "Criatura da Noite".





Mas, porque de uma festa onde o leitão é o protagonista se trata, para além dos momentos musicais que marcam todas as noites do evento, os visitantes terão a oportunidade de "celebrar as tradições culturais e gastronómicas do nosso concelho, sendo que para assistir aos concertos devem adquirir os bilhetes nos locais habituais", afirma Edson Santos, Vice Presidente da autarquia.





Por sua vez, a Associação Comercial de Águeda deixa o convite: "Esta festa gastronómica passa pela degustação do Leitão da Bairrada, especialidade afamada e sobejamente conhecida e apreciada na nossa zona, em Portugal e por todo o mundo. O certame contará também com uma mostra de vinhos e espumantes bairradinos tão bem representados pelas caves presentes e com a apresentação da doçaria típica do concelho e outras."