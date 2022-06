Festas de São Pedro, Porto de Mós espera milhares de visitantes

As Festas de São Pedro voltam a preencher a agenda cultural de Porto de Mós, de 25 de junho a 3 de julho, com entradas livres!





Chegou a hora de matar as saudades! Saudades da música, dos concertos, das tasquinhas, da festa, do convívio, das marchas, da procissão. Saudades das Festas de São Pedro que regressam em grande entre os dias 25 de junho e 3 de julho.





O programa arranca no dia 25 de junho com a inauguração da Central das Artes, integrando a cerimónia dos Prémios Dom Fuas, e a inauguração de uma exposição de escultura de Luís Amado e de pintura de Marta de Castro.





Ao longo de nove dias o recinto das Festas de São Pedro será palco de várias atividades, como é exemplo a 5ª edição de Cozinha de Demonstração, a acontecer todos os dias, excepto no dia último dia; o XXXI Festival de Folclore São Pedro no dia de abertura das festas; a emissão do Programa da TVI "Somos Portugal", a ter lugar no Parque Almirante Vitor T. Crespo e no Recinto das Festas, no dia 26 de junho; o tão típico desfile das Marchas Populares, na Avenida de Santo António, no dia 28 de junho antecedendo o feriado municipal, e no dia 2 de julho no recinto das festas; o Concurso "Melhor Petisco"; o Concurso "Melhor Decoração"; a Missa em honra de São Pedro seguida de Procissão, a ter lugar na Igreja de São Pedro, no dia 29 de junho; e a fechar as festas a Missa Campal e Procissão de São Pedro e o espetáculo Pirotécnico, no dia 3 de julho.





O cartaz musical contará com as vozes de Luís Trigacheiro, Rosinha, Nuno Ribeiro, Quinta do Bill, Sara Correia e Diogo Piçarra, assim como com a presença de inúmeros e reconhecidos artistas locais como Dr. Cavalheiro, L.S.D., LF Music Alive, Zé Café e Guida, entre outros.





A par dos anos anteriores, o programa das festas contará, também, com a Exposição Auto, Exposição de Artesanato, Comercial e Industrial, Vacada, Atividades Equestres, Atividades de Picadeiro, Animação de Rua, Cantinho dos Animais, Passeios de Charrete e Divertimentos.





Tudo isto e muito mais, como habitualmente, com entradas livres!