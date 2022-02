Festival da Lampreia está de regresso a Penacova

A programação da edição deste ano está recheada de eventos e prolonga-se até finais de abril. No dia 26, sábado, está prevista a abertura do posto de turismo da EN2 e uma pré-abertura do restaurante Panorâmico, espaço do município recentemente concessionado.





No domingo, 27, pela manhã, acontece uma caminhada de 11 kms pelos "Trilhos do Mondego". O percurso tem partida e chegada prevista para a praia fluvial do Reconquinho. No dia 20 de março, terá lugar a maratona BTT "Rota da Lampreia", prova a contar para a Taça Regional do Centro.





O mês de abril contará com mais dois eventos, ambos no dia 24. A Confraria da Lampreia realiza mais um Capítulo e nos estradões do concelho acontecerá o "Raid da Lampreia", um passeio "offroad", em parceria com a empresa SportMargens.





No evento gastronómico participam doze restaurantes – O Boa Viagem; Côta D’Azenha; Hotel Rural Quinta da Conchada; Leitão do Aires; Mondego; Museu Restaurante Rota Nacional 2; O Cantinho; O Casimiro; O Cortiço; Panorâmico; Portas da Serra; Vimieiro e Food, Drink & Friends - o município oferece a doçaria conventual e ainda o "pack" "Descobrir Penacova", que conta com a participação de duas dezenas de operadores turísticos locais, desde o alojamento, ao desporto-aventura.





O Festival da Lampreia conta também com o apoio promocional da Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho, através do arroz carolino do baixo Mondego, da CIM Região de Coimbra, Turismo do Centro, Confraria da Lampreia de Penacova e Penadrink.





A escassez de lampreia pode levar o município a estender o evento a outras datas.