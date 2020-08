Festival das Dunas com edição adequada ao tempo de pandemia

O Festival Dunas de São Jacinto, promovido pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), regressa de 21 a 23 de agosto, num formato mais contido, mas mantendo as principais características do evento, aliando cultura, natureza e desporto, em mais um contributo da CMA de diferenciação dos Festivais de verão nacionais, proporcionando um conjunto variado de atividades gratuitas nesta localidade situada entre a Ria e o Mar, com o orçamento a sofrer uma redução de 40% relativamente a 2019.





No arranque do evento (dia 21/08), o destaque vai para o primeiro de dois espetáculos do "Aeroshow" (sexta e sábado), pelas 23h00, onde dois planadores ingleses farão acrobacias aéreas sincronizadas com um espetáculo piromusical, num momento único no céu da baía de São Jacinto. Antes, pelas 17h00, o Dj Moniz terá a honra de inaugurar o Palco Ondas, localizado na praia de São Jacinto, num Sunset "Ondulado", que se repetirá nos três dias do evento.





Durante o dia de sexta-feira será ainda possível experimentar várias atividades desportivas e relacionadas com a bicicleta, que aliadas a ações de sensibilização ambiental irão permitir a todos os participantes desfrutar do território de São Jacinto, com especial destaque para a Avenida Marginal, que se encontrará fechada ao trânsito durante todo o Festival.





No sábado, teremos a segunda edição de um dos principais sucessos da edição do ano passado, ou seja, o Prio Air Show, pelas 15 horas. Numa parceria entre a CMA e a empresa PRIO, São Jacinto será uma vez mais, palco da adrenalina dos voos acrobáticos de várias aeronaves, num evento que junta diversas companhias aéreas portuguesas. A empresa participará nesta tarde de adrenalina com o seu avião, aos comandos do Comandante Luís Garção. As 17 horas será a vez do Dj Mexican Job animar o Palco Ondas e, das 21 às 23 horas teremos um Trio Elétrico a percorrer as principais vias de São Jacinto, animado pela artista BÁRBARA TINOCO.





No domingo, o destaque vai para o espetáculo musical dos Ganda Malucos, em Trio Elétrico, das 17 às 19 horas, nas principais vias de São Jacinto, sendo que a edição de 2020 termina pelas 19 horas, com uma performance artística na Avenida Marginal.





O programa do Festival contempla de forma muito relevante atividades de caracter desportivo, ambiental e musical, sendo que algumas delas se vão desenvolver nos três dias, este ano com destaque para a ação piloto da Associação Patrulheiros na praia de São Jacinto e que visa sensibilizar a população e criar uma comunidade de voluntariado ambiental em Portugal. As sessões de stand up paddle e de canoagem, organizadas pelo Centro de Alto Rendimento de Surf (CAR Surf), o "Eco-Táxi", ou animações performativas na Avenida Marginal, são algumas das principais propostas para os três dias de festival.

Os valores ambientais são outra das apostas deste evento, com várias ações de sensibilização ambiental e visitas à Reserva Natural das Dunas de São Jacinto e ao Centro de Interpretação.





A autarquia e a AveiroBus disponibilizam nos dias do evento, um circuito especial de travessias com a redução do preço dos bilhetes em 50 por cento, para os festivaleiros que se deslocarem a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13), facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto, e a participação na 4.ª edição do "Festival Dunas". O respeito pelas atuais normas de segurança ditou várias alterações ao formato desta edição, pelo que também serão disponibilizadas máscaras a todos os interessados e gel desinfetante para as mãos.