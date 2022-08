Festival do Bacalhau registou afluência recorde

Durante cinco dias, o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, foi o palco da melhor gastronomia, onde o bacalhau foi preparado, de mil e uma maneiras, por 14 associações locais, e onde o afamado pão de Vale de Ílhavo também marcou presença. Ao todo foram servidas 22 mil refeições.





O Pavilhão Âncora, palco do artesanato e dos showcookings, recebeu a visita de 40 mil pessoas. Os showcookings para crianças e adultos, onde o "fiel amigo" foi rei e senhor, contaram com a participação de mais de 2000 pessoas. A mostra de artesanato acolheu 30 artesãos do Município de Ílhavo, que apresentaram 23 peças a concurso. A vencedora do Concurso de Artesanato do Festival do Bacalhau 2022 foi a AMA handmade.





O Navio-Museu Santo André, atracado no Jardim Oudinot, bateu números recordes de visitação. Ao longo dos cinco dias, 4 mil pessoas visitaram o novo projeto museográfico que transporta o visitante para uma viagem a bordo nos mares do Atlântico Norte e pela memória da pesca do bacalhau. O Navio-Museu Santo André foi ainda palco da apresentação da peça de teatro "Além dos Mares de Fim do Mundo".





A "Corrida Mais Louca da Ria" (13 de agosto), acompanhada por 15 mil pessoas, contou com a participação de 13 embarcações, de 9 associações e uma empresa. Nas Associações, na categoria "Demonstração", venceram o Grupo de Jovens A Tulha (subcategoria Construção) e a Bússola Partilhada (subcategoria Transformação); na categoria "Corrida", os vencedores foram a TEAM - Truques & Engenhocas Associação Modelismo (categoria Construção) e a Associação dos Amigos da Praia da Barra (subcategoria Transformação). Nas empresas, na categoria "Demonstração", venceu a Estanqueiro e Ramos, Lda (subcategoria Construção).





No domingo (14 de agosto), a "Volta ao Cais em Pasteleira" contou com 250 participantes que pedalaram entre o Cais dos Bacalhoeiros e o Jardim Oudinot, culminado com um piquenique e bailarico.





Na música, no palco principal, passaram os Sons do Minho (10 de agosto), Bárbara Bandeira (11 de agosto), UHF (12 de agosto), Os Quatro e Meia (13 de agosto) e Dulce Pontes (14 de agosto). As noites fecharam no Palco Bombordo com artistas locais: Simplii Zetzt (10 de agosto), Clandestino (11 de agosto), Aura (12 de agosto), Sigra (13 de agosto) e Why don’t you do right? (14 de agosto).





"O Festival do Bacalhau foi uma edição de sucesso que registou uma afluência recorde em várias atividades. Ao longo de cinco dias, o Jardim Oudinot foi uma casa aberta a todos e onde todos tiveram lugar. Além da melhor gastronomia, o Festival do Bacalhau ofereceu a cada visitante, do mais novo ao mais velho, experiências e vivências únicas, como oficinas, ateliers, showcookings, atividades desportivas, bailaricos e concertos com nomes maiores da música portuguesa, mas também com talentos do nosso Município. A forte adesão do público mostra-nos que o Festival do Bacalhau é a grande festa da nossa comunidade que convida o país a descobrir e a viver o maior festival do bacalhau de Portugal", afirma João Campolargo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.





João Campolargo destaca ainda que "o Festival do Bacalhau é um forte investimento da Câmara Municipal de Ílhavo na economia local e no Associativismo" e realça "o trabalho árduo e a dedicação sem limites das Associações, determinantes para o êxito do evento que ambiciona ser o melhor do mundo".





O Festival do Bacalhau representou um investimento da Câmara Municipal de Ílhavo de 400 mil euros e teve como parceiro a Confraria Gastronómica do Bacalhau.