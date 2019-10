Festival do Chícharo de Alvaiázere – 2019

A organização e produção do "Alvaiázere Capital do Chícharo" foram informados pela empresa que agencia o músico ProfJam, da necessidade de se proceder ao cancelamento dos concertos deste artista agendados para o mês de outubro.





Esta situação deve-se a um acidente de viação, felizmente sem gravidade de maior, mas que ainda assim obrigará ProfJam a um período de descanso, afastando assim o músico do palco da Capital do Chícharo, no próximo dia 11 de outubro.





De forma a garantir a oferta musical com a qualidade que o Alvaiázere Capital do Chícharo tem vindo a proporcionar nos últimos anos, a organização e produção do evento já garantiram a atuação do artista Plutónio na sexta-feira, dia 11 de outubro.





Aos fãs e público que já tinham programado assistir ao concerto de ProjJam, resta-nos lamentar profundamente esta situação que, naturalmente, é de carácter totalmente imprevisível, e reiterar o convite já antes efetuado para vir a Alvaiázere desfrutar da muita animação, diversão e boa gastronomia que temos para oferecer do primeiro ao último dia do Alvaiázere Capital do Chícharo.