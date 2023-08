Festival Dunas de São Jacinto atrai milhares de visitantes

A próxima edição já tem data marcada para 23, 24 e 25 de agosto de 2024, com um programa especial que assinala o ano em que Aveiro será Capital Portuguesa da Cultura.





De 25 a 27 de agosto, passaram por todo o território de São Jacinto milhares de pessoas que, de forma gratuita, puderam apreciar a natureza única deste espaço único do nosso território, mergulhar na cultura local e participar em momentos culturais e recreativos de grande relevância artística a nível nacional e assistir à estreia nacional de alguns projetos, num ambiente festivo, com diversas atividades para toda a família.





A edição de 2023 marcou uma mudança que se pretende reforçar em 2024 ao nível do seu público alvo e também no conceito e oferta cultural disponibilizada, integrando-se de forma harmoniosa com os outros eventos que fazem parte do calendário cultural de Aveiro.





No balanço da 7ª edição do Festival, Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, destacou o enorme sucesso da iniciativa e a grande adesão do público, bem como a contribuição para o dinamismo económico e social em São Jacinto.

"O Festival já se afirmou como um evento único, com uma programação de grande qualidade destinada a diferentes públicos, de forma gratuita. O balanço desta edição é muito positivo, não só pelo número de pessoas que nos visitaram, mas também pela importância do evento na dinâmica económica e social de São Jacinto", refere Ribau Esteves.





Um dos aspetos mais positivos foi o número de visitantes que chegaram a São Jacinto de Ferryboat, com mais de 3 mil pessoas a utilizarem este meio de transporte fluvial na deslocação para o Festival. Uma aposta da CMA que, em estreita parceria com a ETE/ ETAC/ Transdev/ AveiroBus, disponibilizou um circuito especial de travessias e um reforço de horários, facilitando desta forma as acessibilidades e contribuindo para a sustentabilidade do evento.





O sucesso do Festival verificou-se também na adesão aos programas mediante inscrição, com cerca de 550 pessoas a participar, durante os três dias, em atividades como stand up paddle (SUP), canoagem, vela, surf, caminhadas e voleibol de praia, entre outras.





No sábado, o PRIO Air Show lotou a Avenida Marginal, com milhares de pessoas a assistirem ao espetáculo aéreo de acrobacias que contou com mais de uma dezena de aeronaves que sobrevoaram São Jacinto.





Quanto à música, passaram pela Praça Carlos Roeder grandes nomes do panorama nacional, tais como Pedro Abrunhosa, Irma, The Black Mamba e Mimicat. O Cais da Rampa também recebeu concertos ao pôr do sol, com Ayom e Sónia Tavares a atuarem no fim de semana.





"A edição do próximo ano será ainda mais especial, por forma a assinalar o ano em que Aveiro será Capital Portuguesa da Cultura. Nesse sentido, estará inserido num conjunto de ações que visam promover a riqueza natural, cultural, popular e desportiva de Aveiro, com a garantia da qualidade na oferta que já é uma marca do nosso Município", diz Ribau Esteves.

O Festival Dunas de São Jacinto regressa entre os dias 23 a 25 de agosto de 2024.