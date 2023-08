Festival Dunas de São Jacinto com espetáculos culturais gratuitos

A 7.ª edição do Festival Dunas de São Jacinto conta com os concertos de Pedro Abrunhosa, Mimicat, The Black Mamba e Irma, entre outros, bem como com o conhecido PRIO Air Show e o Flyboard Show.

Ao longo dos três dias haverá muitos espetáculos para assistir: "Sardina Freskue", por Organik Datza-Teatro (25 de agosto, 18h30-19h00 | 26 de agosto, 23h15-00h15 | 27 de agosto, 16h30-17h00), uma peça que homenageia o mar e as mulheres vendedoras de sardinhas. "La Osa Estelar", (26 e 27 de agosto, 11h00-12h00) é uma peça da companhia de teatro espanhola Panta Rhei, que pretende sensibilizar as crianças para o respeito da biodiversidade. "Nao, Now, Nau" (26 de agosto, 18h00-18h50 | 27 de agosto, 15h00-15h50) trata-se de um espetáculo circense contemporâneo onde se funde o circo, o palhaço e o teatro. Uma comédia social e poética que visa homenagear os pescadores bascos.

As atividades desportivas gratuitas Experiências de stand up paddle, surf, canoagem e vela são algumas das atividades deste evento organizado pela Câmara Municipal de Aveiro. Ao longo dos três dias do festival será possível participar em experiências de stand up paddle, mas também em experiências de canoagem. Os visitantes poderão experimentar estas modalidades com o acompanhamento de monitores, sendo necessária uma inscrição prévia em https://www.festivaldunassaojacinto.pt/inscricaoatividades

Destaque, ainda, para a realização de um torneio de voleibol de praia, uma Caminhada pelo Molhe Norte da Barra de Aveiro, uma Prova de Orientação e uma Visita Guiada pelo Trilho da Descoberta da Natureza, também sujeitas a inscrição antecipada no site do evento.

Estas atividades têm o apoio e a parceria de várias Associações e Clubes do Município, nomeadamente da Coletividade Popular de Cacia, da Associação Desportiva e Cultural de São Jacinto, da Associação dos Amigos da Canoagem de Cacia, do Sporting Clube de Aveiro, do Clube de Voleibol de Aveiro e do ORI-Estarreja.

O Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto (CAR Surf), a Estação Náutica de Aveiro e a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, são também parceiros fundamentais na organização das diversas atividades desportivas e ambientais que compõem o cartaz 2023 do "Festival Dunas".

O Festival Dunas de São Jacinto será também uma oportunidade para assistir a vários momentos de competição: na manhã de sábado, 26 de agosto, à competição de canoagem 510 Ria Cup - II Etapa do Aveiro Summer, e nas manhãs de sábado e domingo a um Torneio Internacional de Frisbee de Praia. Já na manhã de domingo disputa-se a Regata Dunas de São Jacinto.

No que toca a espetátulos, sexta-feira dia 25 a 7ª edição do Dunas leva a São Jacinto Irma pelas 21h30m e os Black Mamba às 22h15m. Sábado conta com a presença da recente representante de Portugal na Eurovisão – Mimicat, às 22h estando o encerramento da edição 2023 marcado para as 18h de domingo com Pedro Abrunhosa.

Serão três dias repletos de entretenimento e diversão, incentivando o convívio entre a população, os visitantes e as instituições e contando com um forte envolvimento de toda a comunidade neste evento que visa destacar todas as potencialidades de São Jacinto.