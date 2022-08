Festival Dunas de São Jacinto de 26 a 28 agosto

O Festival das Dunas de São Jacinto é um evento organizado pela autarquia de Aveiro em estreita colaboração com as entidades locias - o Regimento de Infantaria Nº10, a Reserva Natural de São Jacinto, o Centro de Alto Rendimento de Surf / CAR Surf, o Centro Nacional de Formação Ambiental, a Associação Cultural e Desportiva de São Jacinto e, obviamente, a excelente Praia de São Jacinto. Nos três dias de Festival, no qual serão realizados 15 espetáculos, desde musicais, artes performativas e animação de rua e de praia.





Ao nível da Música um especial destaque para os espetáculos, na sexta-feira, dia 26 de agosto, de NOBLE e NO MAKA, no sábado, dos EXPENSIVE SOUL e no domingo, dos SANTAMARIA, que atuarão no Palco Marginal. Os concertos de Noble e dos Expensive Soul estão marcados para as 22h00, enquanto os Santamaria atuarão no encerramento do Festival, às 18h00.





Para do palco principal, o Festival terá um segundo palco denominado "Palco Dunas", localizado no areal e onde serão desenvolvidas várias atividades durante os três dias do evento, nomeadamente os já tradicionais "Sunset". As noites de sexta-feira e sábado terminaram pelas 23h45 com os espetáculos DUNAS SUMMER BAY, na baía de São Jacinto, onde a música e a pirotecnia se fundirão num espetáculo de cor e luz.





O PRIO AIR SHOW vai continuar a ser um dos grandes destaques do Festival, com início marcado para as 15h00 de sábado, numa parceria entre a Câmara Municipal de Aveiro e a empresa PRIO, São Jacinto será palco da adrenalina dos voos acrobáticos de mais de uma dezena de aeronaves, num evento que junta diversas companhias aéreas portuguesas e estrangeiras, na baía de São Jacinto. A PRIO participará nesta tarde de adrenalina com o seu avião.





O FLY-IN DUNAS vai acolher mais de 70 aeronaves (o maior evento do género em Portugal) que vão aterrar e estar visitáveis das 14h00 às 17h00 de domingo na pista de aterragem do Regimento de Infantaria n-º10, no último dia do Festival Dunas de São Jacinto 2022. Com a organização da APAU – Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve e da AeroDreams, este encontro é também um contributo para a aposta que a CMA quer fazer de dar vida ao aeródromo civil de Aveiro.

Outro dos pilares do festival é o Desporto, com uma atenção muito especial para os eventos realizados na praia, como o futebol de praia, o andebol de praia, o voleibol e o frisbee. Ao nível das atividades náuticas, com organização da Estação Naútica de Aveiro e em parceria com vários Clubes e Associações do Município, será possível praticar surf, stand up paddle e canoagem. Passeios de bicicleta, provas de orientação e muitas mais atividades estarão disponíveis para todo o tipo de praticantes.

A Natureza será o terceiro pilar do ‘Dunas’, não esquecendo o espaço único que é a Reserva Natural, mas também uma vasta oferta de atividades de sensibilização e promoção ambiental, realizadas na praia e em todo o território, com um destaque especial para o Warm Up Sessions dedicadas à E-Bike Xperience e à participação dos Patrulheiros da Costa.





A autarquia de Aveiro em estreita parceria com a ETE/ ETAC/ Transdev/ AveiroBus irá disponibilizar nos próximos dias 26, 27 e 28 de agosto, um circuito especial de travessias (reforçadas e alargadas nos horários) com a redução do preço dos bilhetes em 50%, para os festivaleiros que se deslocarem a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13), facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto, e a participação na 6.ª edição do "Festival Dunas".