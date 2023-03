FESTIVAL GASTRONÓMICO “NOVOS SABRES DA LAMPREIA”

O Festival Gastronómico "Novos Sabores da Lampreia" está de regresso à comunidade de pescadores de São Pedro da Torre, em Valença, no fim de semana de 3 a 5 de março.





Ponto de encontro de sabores e apreciadores, este é um festival para comer e deliciar-se com a lampreia do rio Minho, com tradição e inovação.





Arroz de lampreia, lampreia à bordalesa, lampreia recheada, lampreia assada no forno, lampreia seca, tosta com escabeche de lampreia, empanada de lampreia, chamuça de lampreia estufada e ravioli de lampreia são as variedades que serão possíveis apreciar, neste festival.





Pescada nas águas do rio Minho, ao longo dos tempos, ganhou fama, tradição e tantas formas de a confeccionar e saborear. Este festival é um repositório desses saberes seculares de muitas gerações de pescadores e cozinheiros de São Pedro da Torre que aqui apresentam estas verdadeiras iguarias.





A edição deste ano é um regresso aguardado com grande expectativa após uma paragem forçada devido à crise pandémica, desde 2019.





O festival gastronómico vai decorrer entre duas tendas, uma para a restauração, com capacidade para aproximadamente 400 pessoas, e outra com fins multiusos, incluindo lazer e artesanato.





O festival é uma iniciativa da Associação Sabores do rio Minho e da Comissão de Festas de São Pedro da Torre em parceria com a Câmara Municipal de Valença e a Junta de Freguesia de São Pedro da Torre, e será financiado pelo programa PROMAR 2020.





Este festival está integrado na programação de Valença da iniciativa Lampreia do rio Minho – Um Prato de Excelência, da ADRIMINHO – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho.