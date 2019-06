Festival Ofir destaca-se no verão do litoral Norte. 4ª edição em 2019.

O Festival teve já uma grande projeção de notoriedade nas edições anteriores, com afluências significativas entre 11 e 25 mil pessoas em cada edição. Para este verão de 2019, ambicionamos elevar este Festival ao patamar de um dos mais representativos do verão a nível nacional e planeamos distinguirmo-nos pelas características de toda a paisagem envolvente em que implementamos o recinto do Festival, aliada a uma solida estratégia de programação. Pretendemos em diferentes Sábados de Agosto proporcionar "cartazes" com artistas do panorama internacional e nacional que mobilizem todos os focos de atenção para este evento em particular e para o verão de Esposende de uma forma geral. O evento tem lugar no pinhal de Ofir (enquadramento de paisagem protegida junto ao mar) em conexão com o complexo Pacha Ofir. O Pacha Ofir é uma discoteca ímpar, de referência internacional, com mais de 25 anos de história. Já foi nomeada uma das 21 melhores discotecas do Mundo e dispõe de 6 áreas com diferentes ambientes e estilos musicais.





FESTIVAL OFIR – DATAS

3 AGOSTO – KEVINHO

10 AGOSTO – PAULA FERNANDES + NUNO RIBEIRO

17 AGOSTO – SEU JORGE + NATIRUTS

24 AGOSTO – JAMES ARTHUR