Força Aérea abre 500 vagas em Regime de Contrato

O Curso de Formação de Oficiais destina-se a jovens com licenciatura ou mestrado, que tenham até 27 anos de idade. Para o Curso de Formação de Sargentos os candidatos têm de ter o 12.º ano e até 24 anos, enquanto que no Curso de Formação de Praças, as habilitações académicas exigidas são o 9.º, 11.º, 12.º ano ou equivalente e o limite de idade são os 24 anos.





As candidaturas deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, até ao dia 10 de setembro, de uma das seguintes formas:





- Online, no site do Centro de Recrutamento da Força Aérea (CRFA), em crfa.emfa.pt.

- Por correio, com aviso de receção, para Azinhaga dos Ulmeiros 1649-020 Lisboa.

- Presencialmente, no CRFA, em Lisboa ou no Porto.





A Força Aérea tem implementadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos candidatos durante a realização das provas de seleção: Provas de Avaliação da Condição Física, Provas de Avaliação Psicológica e Inspeções Médicas.





Candidata-te e mostra a força que há em ti!