Freeport Lisboa Fashion Outlet inaugura obra de luz do ateliê OCUBO

A instalação artística de luz, baseada nos quatro elementos, foi desenvolvida pelo ateliê OCUBO , responsável por experiências de luz imersivas de norte a sul do país e em mais de 30 países em todo o mundo;

A obra de luz está localizada na rua central do Freeport Lisboa Fashion Outlet e visitantes podem interagir e comandar efeitos de luz após cada espetáculo e durante toda a noite;

O Freeport Lisboa Fashion Outlet acaba de inaugurar uma obra de luz interativa, que estará patente até ao dia 19 de novembro, com múltiplas sessões de espetáculo diárias. O projeto luminoso, desenvolvido p elo ateliê criativo OCUBO , baseia-se nos quatro elementos naturais e tem uma componente interativa, dado que os visitantes podem comandar algumas das ações e movimentos destas luzes após cada espetáculo e durante toda a noite.

O projeto artístico consiste numa escultura multimédia e interativa monumental, constituída por barras LED, distribuídas pelos lagos da rua central do Freeport Lisboa Fashion Outlet. Uma vez sincronizadas com a melodia, criam um espetáculo multissensorial único, que celebra a origem da vida e as forças que a movem, a partir das formas mais elementares da Natureza, convidando cada um a sentir e refletir sobre o ciclo da vida e o seu próprio papel de criação no mundo.

Todos os visitantes podem assistir a estas sessões de espetáculo diárias que acontecem ao final do dia – às 19h30, 20h15, 21h00 e 21h30. O espetáculo audiovisual, acompanhado por música, é um exercício contemplativo que convida à interação dado que, a cada intervalo, os visitantes são convidados a comandarem alguns dos movimentos das luzes.

"Temos vindo a desenvolver uma relação muito próxima com a arte contemporânea, sempre com um foco especial numa experiência única, interativa e com impacto real e multissensorial." Começa por explicar Catarina Tomaz, Marketing Director dos centros Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlet. "Com esta nova colaboração com OCUBO, queremos desafiar os nossos visitantes a uma experiência diferente e interativa, que enriqueça a sua visita e que faça dela muito mais do que uma ida às compras".

"Para a criação desta instalação de luz inspirei-me nos quatro elementos da natureza e como esses elementos conseguem criar vida", refere o Diretor Artístico d’OCUBO, Nuno Maya. "A luz é um símbolo da vida e da criação e por isso um meio artístico perfeito para ilustrar de forma dinâmica e interativa essa vida e todas as forças que a geram. O ar transporta as sementes, o gás carbónico, o oxigénio e as nuvens que trazem a água da chuva que cai sobre a terra repleta de sementes e, por fim, o fogo do sol fornece luz às plantas que fazem a fotossíntese e crescem na terra. Destas plantas, novas sementes serão cuidadas pelos quatro elementos e nova vida irá nascer".