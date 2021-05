Freguesia da Penha de França é exemplo na área social

O apoio às famílias mais vulneráveis aos efeitos da pandemia da Covid-19 tem sido um dos principais objetivos da Junta de Freguesia da Penha de França, em Lisboa.





Ao longo do último ano, a freguesia dirigiu grande parte dos seus investimentos para a área social, sendo o reforço da Mercearia Social da Penha de França um dos projetos que mereceu especial atenção.





Situada no bairro da Quinta do Lavrado, permite o acesso direto a bens essenciais, como alimentos, incluindo os destinados a animais de companhia, bem como a produtos de higiene básica.





Na génese, este projeto é autossustentável através de doações de particulares e empresas, da freguesia e não só. Mas face ao aumento da procura verificado no último ano, a Junta de Freguesia da Penha de França tem vindo a apoiar a Mercearia com bens, nomeadamente frescos, que adquire junto do comércio local.





Nesta vertente de apoio social, o Gabinete de Inserção Profissional da Penha de França é outro projeto que viu reforçada a sua procura desde que os efeitos da pandemia no emprego se começaram a sentir.





Fruto de uma parceria entre a Junta de Freguesia e o Instituto do Emprego e Formação Profissional, este Gabinete dá apoio, em proximidade, a quem procura emprego ou formação profissional.





O trabalho que tem desenvolvido nesta área da empregabilidade permitiu a criação de parcerias com empresas de trabalho temporário, bem como o acesso à Rede EFE - Educação Formação Emprego, tendo já encaminhado 970 candidatos a ofertas de emprego ou formação.





Para Sofia Oliveira Dias, presidente da Junta de Freguesia da Penha de França, estes projetos são alguns dos "bons exemplos que só são possíveis devido ao apoio de trabalhadores e colaboradores desta autarquia", elementos que ao longo do último ano uniram esforços para "apoiar quem mais precisa sem nada pedirem em troca.