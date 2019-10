Frutos secos em Torres Novas

A 34.ª Feira Nacional dos Frutos Secos vai ter lugar de 3 a 6 de outubro, na Praça 5 de Outubro e Praça dos Claras. Estarão presentes mais de 70 expositores, de frutos secos, produtos locais, gastronomia e artesanato numa área de exposição de mais de 2500 m2.Este é um evento de cariz tradicional, que espelha uma aliança entre a tradição e a inovação, conjugando objetivos de diferenciação e de qualidade, de transmissão de conhecimento e de envolvimento da comunidade torrejana e dos visitantes.Tem como principais objetivos dinamizar e dignificar o setor dos frutos secos e passados, criar momentos etnográficos representativos da cultura rural local, afirmar o Figo Preto de Torres Novas enquanto produto diferenciador e de identidade local, preservar os saberes e sabores associados aos frutos secos, com principal destaque para a tradição, cultura e património torrejanos e afirmar Torres Novas enquanto palco de eventos nacionais de destaque e de qualidade.3 OUTUBRO . QUINTA18h00 | Abertura . Praça 5 de Outubro19h30 | Bandinha Mirense . animação de rua . música21h30 | Nuno Barroso & Nuno Norte . Praça dos Claras . música4 OUTUBRO . SEXTA21h30 | Serafim, contador de histórias . Praça dos Claras . stand-up comedy22h30 | Telmo Miranda Praça dos Claras . música5 OUTUBRO . SÁBADOTarde | Ceirões, passas e barrões animação de ruaTarde | Bandinha Mirense animação de rua . músicaTarde | Magia de proximidade com André Lopes . animação de rua . magiaTarde | Orquestra Improvável animação de rua . música21h30 | Supimpa Praça dos Claras . magia, mentalismo e comédia22h30 | Xambra Praça dos Claras . música6 OUTUBRO . DOMINGO09h00 | Caminhada Rota dos Frutos Secos e do Bolo de Cabeça . concentração: Piscinas Municipais, distância: aprox. 10km, inscrição: 2€ (Piscinas, juntas de freguesia e no próprio dia no local da concentração)Todo o dia | Programa Somos Portugal (TVI) Praça 5 de OutubroTarde | Ceirões, passas e barrões . animação de ruaTarde | Magia de proximidade com André Lopes . animação de rua . magia20h00 | Ricardo Co(m) Vida Ana Rosado . músicaPraça 5 de Outubro3 OUTUBRO 18h às 24h4 OUTUBRO 18h às 24h5 OUTUBRO 11h às 24h6 OUTUBRO 11h às 22h HORÁRIOPraça dos Claras3 OUTUBRO 18h às 24h4 OUTUBRO 18h às 02h5 OUTUBRO 12h às 02h6 OUTUBRO 12h às 22h