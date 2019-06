Fundação Montepio entrega 20 viaturas adaptadas a 20 instituições de solidariedade

A Fundação Montepio prepara-se para entregar 20 viaturas a 20 instituições de solidariedade de todo o país. A iniciativa, que concretiza o projeto Frota Solidária, consiste na aquisição, transformação e adaptação de viaturas destinadas a apoiar instituições particulares de solidariedade social (IPSS) de todo o país e nasce dos montantes que os contribuintes atribuem à Fundação Montepio no âmbito da Consignação Fiscal.





A cerimónia de entrega das viaturas realiza-se às 11 horas, no Largo 5 de Outubro, em Leiria, e contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro; do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão; do Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio e da Fundação Montepio, mas também do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, Joaquim Guardado, e de dirigentes das mais representativas instituições do setor da economia social da região Centro.





O projeto da Fundação Montepio destina-se aos cidadãos e à realidade social em que se inserem e concretiza uma ação solidária que, ano após ano, se torna fundamental para muitas instituições do nosso país. Desde o lançamento desta iniciativa, em 2008, a Frota Solidária já devolveu à sociedade civil 4,2 milhões de euros, recebidos por meio Consignação Fiscal, e apoiou mais de 223 instituições. Desde 2008, candidataram-se à Frota Solidária 3 516 instituições de solidariedade social.

Instituições apoiadas pelo projeto Frota Solidária 2019:• Santa Casa da Misericórdia de Valença• COOPfafe – Cooperativa de Solidariedade Social de Fafe• CERCIMONT – Cooperativa de Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Montalegre• CERCIMAC - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl• Associação Portuguesa de Deficientes, em Amarante• Espaço T – Associação de Apoio à Integração Social e Comunitária, no Porto• Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Paiva• Santa Casa da Misericórdia da Guarda• Centro Social e Paroquial da Carapinheira do Campo• Santa Casa da Misericórdia da Covilhã• CERCINA – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Nazaré Crl• Canto Firme de Tomar• Comissão de Melhoramentos do Concelho de Sousel• FOSRDI – Centro Sagrada Família, em Algés• CERCIMOR – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, em Montemor-o-Novo• Santa Casa da Misericórdia de Évora• Fundação do Asilo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Évora• AISGRA – Associação de Intervenção Social de Grândola• Cáritas, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira• Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania, em Machico, Madeira