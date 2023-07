Futuros juristas adquirem experiência de trabalho em ambiente real

Sociedade de Advogados com sede no Porto e escritórios em Lisboa e Funchal vai acolher, já este mês, dez estudantes do 3º e 4º anos de Direito, para uma experiência de trabalho em ambiente real, durante o verão. A DOWER Law Firm recebeu 150 candidaturas aos lugares disponíveis nos escritórios do Porto e Lisboa, mas só uma dezena poderá acompanhar os advogados da sociedade no seu dia a dia, incluindo as visitas aos tribunais. Os estágios de verão decorrem em duas fases: de 31 de julho a 11 de agosto e de 14 a 25 de agosto. "Os nossos futuros colegas de profissão, assim como a generalidade dos jovens, são hoje ainda mais curiosos e exigentes e é fundamental motivá-los e retê-los", adianta Miguel Cunha Machado, da DOWER.

A ligação à comunidade universitária está a ser um dos pilares de captação e retenção de talentos. Para isso, a empresa tem no seu plano de ação anual uma série de iniciativas como os estágios de verão, estágios ADN Jurista, estágios curriculares, workshops, palestras, formações, prémios, visitas aos Tribunais, Cursos Práticos, entre outras atividades, que estreitam as relações com as universidades, tendo em vista trazerem valor acrescentado para a formação prática dos futuros juristas. "É nossa missão ajudar a formar e disponibilizar à comunidade os melhores profissionais, dotando-os de ferramentas jurídicas e sociais aptas a encontrar as soluções mais adequadas ao mundo em constante mutação no qual vivemos", acrescenta o gestor de talento da Dower.

Ao longo dos 15 dias de duração do estágio, os selecionados vão poder participar em várias sessões de formação, aproveitando um estágio rotativo em inúmeras áreas de atuação do Direito.

Para Miguel Cunha Machado, gestor de talento da empresa, "é muito importante este primeiro contacto com a prática da advocacia, sendo uma oportunidade única para experimentar e aplicar o conhecimento académico num contexto real de trabalho e de desafio constante".

A sociedade de advogados tem já vários protocolos em vigor com a com a comunidade científica, como é exemplo a Universidade Católica ou a Universidade Portucalense.