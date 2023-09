G-SHOCK ASSINALA 40º ANIVERSÁRIO COM EVENTO EXCLUSIVO “G-40 TIME TO CELEBRATE”

Nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro, o Lust in Rio vai ser o palco de celebração do 40º aniversário da marca G-SHOCK em Portugal. Sob o mote "G-40 Time to Celebrate", a icónica marca de relógios vai promover quatro dias de comemorações inspirados nos pilares G-Shock: música, moda, desporto e arte.





Abertos ao público, estes eventos com 40 minutos de duração e início agendado para as 19h00 têm previstas várias surpresas desde showcases musicais, desafios desportivos, arte em ação e moda em movimento, ou não se tratasse do aniversário da reconhecida marca de relógios que leva a resistência ao limite e que revela a faceta mais aventureira da CASIO.









Gratuitos, mas com lotação limitada, os interessados devem garantir o seu lugar em casiog-shockparty.com . Com esta inscrição, os participantes vão receber uma pulseira com um código numérico e habilitar-se a ganhar um relógio no dia do evento, se o seu código abrir um dos cofres presentes no evento.

"Com esta celebração, a marca pretende estar perto daqueles que durante estes 40 anos se mantiveram fiéis aos valores e missão da G-Shock. Esperamos que daqui em diante possamos continuar a trilhar este caminho lado-a-lado com sucesso", declara Hugo Silva, diretor de Marketing da Casio Portugal.





Em 1983, a G-SHOCK trouxe um novo conceito de resistência para o campo dos relógios e desde então continua a sua evolução incessante, sempre em busca de uma maior resistência em todos os aspetos, seja da estrutura, dos materiais até às funções. Hoje, mais forte do que nunca e tendo como alvo uma força ainda maior, o desafio do G-SHOCK não tem fim.

G-SHOCK é presença habitual em êxitos de bilheteira e videoclips como por exemplo "Jurassic Park", "Wonder Woman" e "Transformers" e na música "Hands to myself" de Selena Gomez.