Gala de Natal 2023 Walter International Group

No passado dia 3 de dezembro, o deslumbrante Salão Preto e Prata do Casino Estoril foi o cenário perfeito para a magnífica Gala de Natal do International Walter Group, de onde se destacam as marcas AUDITIV, AUDIOCLINICA e MOTOW, reunindo uma plateia de aproximadamente 500 convidados. Sob a requintada apresentação de Vanessa Oliveira, a Gala contou com a presença de proeminentes figuras da sociedade e ilustres convidados, representando o executivo da Câmara Municipal de Cascais, entidades privadas e parceiras do Walter International Group.

Para além de celebrar as notáveis realizações de 2023 e prestar homenagem aos colaboradores que mais se destacaram em diversas áreas, a gala incluiu também um momento especial dedicado à apresentação de um breve resumo das numerosas ações solidárias e de responsabilidade social realizadas ao longo do ano de 2023. Dois momentos musicais encantadores, protagonizados por Bárbara Tinoco e Olavo Bilac, elevaram ainda mais o prestígio do evento.

A Gala reservou, ainda, duas surpresas notáveis. A primeira foi o reconhecimento pela UN Global Compaq pelo cumprimento da Meta Nacional para a Igualdade de Género. O Grupo não só atingiu, como ultrapassou a meta de 40% de mulheres em cargos de Gestão de Topo e Direção de Primeira Linha. Mário Parra da Silva, Presidente da UN Global Compaq, enalteceu este feito e entregou pessoalmente ao CEO do International Walter Group, Jason Walter.

Num momento inesperado, Mário Parra da Silva lançou um desafio a Jason Walter, que prontamente aceitou: o convite para assinar a carta de compromisso da Plataforma Portuguesa para a Integridade. Esta carta apela ao setor privado para promover medidas anticorrupção e implementar políticas que estabeleçam sistemas de boa governação. A assinatura deste compromisso coloca o Walter International Group num seleto grupo de entidades que assumem uma postura ética e comprometida com as melhores práticas empresariais.

Foi, sem dúvida, uma Gala repleta de glamour que encantou todos os presentes, refletindo, assim, a grandiosidade e comprometimento ético do Walter International Group.