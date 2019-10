Gala Social INATEL 2019

A Gala Social INATEL é o evento através do qual a Fundação INATEL releva a importância do trabalho desenvolvido em Portugal, no campo das políticas sociais. Num ambiente de celebração, reúnem-se os principais intervenientes em iniciativas promovidas pela INATEL e por outras entidades que fazem parte do seu universo, bem como pessoas e organizações da Administração Pública e da Sociedade Civil que assumem um papel preponderante no campo da cooperação e do desenvolvimento sustentável.





Nesta edição relativa a 2019, é com um especial agrado que atribuímos uma maior atenção à cultura e ao desporto, ao turismo e ao envelhecimento ativo, ao desenvolvimento do território e à economia social.





José Carlos Malato será o mestre de cerimónias desta grande celebração, que conta com um programa rico e ilustrado pelo espetáculo Por Terras do Zeca, uma grande homenagem à obra de José Afonso, autor e cantor português. O grupo apresenta um espetáculo rico, que integra algumas das suas composições mais conhecidas, com interpretações em variados formatos, nomeadamente em dueto, trio, quarteto e a solo.