Galp inaugura o primeiro Ponto de Carregamento Ultra Rápido

A Galp inaugura hoje, 11 de Dezembro, o primeiro Ponto de Carregamento Ultra Rápido para veículos elétricos na rede pública, sendo assim pioneira em Portugal.





Situado no município de Oeiras – mais especificamente na Av. dos Combatentes da Grande Guerra, em Algés – este novo Ponto de Carregamento da Galp transporta para um novo patamar a evolução dos carregamentos elétricos disponíveis no mercado português.





Com uma potência de 160 kW, o novo Ponto Ultra Rápido mais do que triplica a potência de carregamento máxima disponível até agora na rede pública. Passa agora a ser possível carregar 200 quilómetros de autonomia em apenas 14 minutos nos veículos com capacidade de potência mais elevada.





A inauguração deste Ponto de Carregamento marca o início de um projeto que levará a Galp a instalar, nos próximos meses, mais de 20 Pontos de Carregamento, entre Rápidos e Ultra Rápidos, no município de Oeiras.





"A mobilidade elétrica é já uma realidade pelo que estamos focados em assegurar que os condutores têm as infraestruturas de que precisam para que esta opção se torne ainda mais viável, segura e confortável. Para além do aumento do número de pontos de carregamento nos nossos postos, temos vindo a expandir para outros espaços que permitam uma maior proximidade e facilidade de acesso ao carregamento elétrico pelos nossos clientes", contextualiza a administradora da Galp Sofia Tenreiro.





Este será um dos movimentos que levará a rede GalpElectric a atingir até ao final do ano 800 pontos de carregamento, tornando-se na maior rede em Portugal. Com mais de 50% dos carregadores rápidos do país, a rede GalpElectric ultrapassará em 2021 os 1.000 pontos de carregamento.





Pioneira da mobilidade elétrica em Portugal, quando instalou em 2010 o primeiro Ponto de Carregamento Rápido no mercado nacional, a empresa dá assim um novo passo de liderança e inovação neste segmento.