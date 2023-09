Está para nascer uma nova era nos Sete Reinos: a era de Game of Thrones x Pandora. A marca de joalharia dinamarquesa lança hoje, 28 de setembro, uma coleção que explora o conceito de joalharia enquanto armadura e que promete voltar a transportar os fãs da série para Westeros.

Fruto de uma colaboração oficial com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, a coleção Game of Thrones x Pandora capta os valores da resiliência e autoexpressão através de 11 peças com designs elaborados e realistas, inspirados nas personagens e nos elementos mais icónicos desta saga épica. "Cada peça de joalharia conta uma história e remete-nos para um momento ou para uma personagem querida", revelam os diretores criativos da Pandora, A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo. Não faltam, por isso, os dragões de Daenerys Targaryen nem o imponente trono de ferro. "Para nós, era importante representar os símbolos da série. As suas histórias podem fazer-nos sentir poderosos, como se tudo fosse possível."

Elaboradas técnicas de manufatura revelaram-se essenciais para a tradução das paisagens e dos visuais de Game of Thrones em joias. Para melhor refletir os ambientes mais sombrios surgem contas em prata com um nível de oxidação mais elevado, o que acrescenta às peças pormenores mais escuros. Já para assegurar o fascinante contraste entre o fogo e o gelo foi criada a primeira peça de vidro Murano bi-tonal em azul e vermelho. "É uma peça importante para contar a história da coleção, porque é uma alegoria para todo o mundo de Game of Thrones e todas as lutas e contrastes que ele envolve", contam os diretores criativos da marca.

Todas as joias da coleção Game of Thrones x Pandora estão já disponíveis em exclusivo nas lojas Pandora.