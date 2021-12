A Verallia constrói e difunde de forma contínua e integrada boas práticas e ações de sensibilização para a sustentabilidade que se estendem desde a unidade industrial até ao espaço comunitário. Assim, nasceu, em 2017, o projeto "Garrafita Verallia vai às escolas" com foco na Responsabilidade Social e Ambiental, nos valores e missão da Verallia de acordo com o novo propósito de ‘Reimaginar o vidro para um futuro sustentável’, onde são transmitidos às crianças valores essenciais como a necessidade de preservar os ecossistemas, a segurança individual e interpessoal.





O projeto começou com a sensibilização das crianças desde o pré-escolar para o tema da proteção ambiental e dando a conhecer a Verallia ao público mais novo. Um sonho que fez o seu caminho, tendo já conquistado, em 2018, a distinção de "Melhor Prática Ibérica" no âmbito do programa "Verallia Industrial Management" (VIM)*. Em 2018 e 2019, tornou-se uma referência na zona centro do país, pois as mascotes "Garrafita" e "Boião" chegaram a largas centenas de crianças do pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB).





Face à situação pandémica vivida em 2020 e 2021, o projeto teve a oportunidade de ganhar uma nova forma e de se preparar para um novo desafio.









A Verallia estende os seus conhecimentos de sensibilização ecológica a um novo segmento de alunos. O alargamento é feito aos alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico e conta com uma componente fortemente digital, assente numa plataforma online de acesso comum e outra de acesso reservado aos professores com conteúdos diferenciados e exclusivos em: http://verallia.garrafita.pt/





Este website reúne informação essencial para conhecer a Verallia, o vidro e através da parceria da Sociedade Ponto Verde (SPV): https://www.pontoverde.pt/ , os vídeos apresentados abordam as boas práticas de reciclagem para a proteção do Planeta. Todas as crianças do pré-escolar até ao 2º CEB têm, através das suas escolas, a possibilidade de participar em atividades de descobertas e aprendizagens desafiantes e divertidas. Para tal, cada professor deverá fazer o registo na ‘área reservada’ onde terá acesso a conteúdos exclusivos.





As novidades não ficam por aqui, o projeto tem, igualmente, uma canção/hino, um vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=W5X9Y4Nreug e uma história! O cantor Filipe Pinto, aceitou o desafio da Verallia e dá voz ao hino deste projeto. Toda a música aborda a essência da Verallia e o seu cuidado para com o meio ambiente. A sonoridade e encanto deste hino tem como base os instrumentos musicais que são as garrafas e os boiões de vidro, com o acompanhamento do ukelele e guitarra. Canta-se o vidro enquanto material saudável e 100% reciclável até ao infinito. Este hino apela à colaboração de todas as crianças para a Proteção Ambiental.

Após a participação nas atividades propostas, na área reservada, as escolas poderão receber o e-book da história pedagógica e mágica deste projeto que remete o leitor para o mundo imaginário de uma conversa da personagem principal, uma criança, com a ‘Garrafita’ e o ‘Boião’, as duas mascotes. Nesta bela história escrita pelo Filipe Pinto e Cristina Nobre, é identificada a essência do novo propósito da Verallia "Reimaginar o vidro para um futuro sustentável" abordando de uma forma educativa os diferentes pontos do propósito percorrendo os ensinamentos da Verallia, indústria vidreira.