Gastronomia, literatura e balonismo em Coruche

Entre 25 de outubro e 3 de novembro decorre a 35ª edição da Feira do Livro, que apresenta uma programação diversificada e apelativa para todas as faixas etárias. Este evento, que decorre no Pavilhão Multiusos de Coruche, conta com teatro de marionetas, stand-up comedy com o comediante Fernando Rocha, uma exposição de construções com peças Lego, teatro infantil, lançamento de uma obra de poesia, momentos de dança contemporânea, espaços de leitura de histórias e contos, animação musical, oficina de escrita criativa e ainda conversas com Domingos Amaral e Elisabete Bárbara, escritores portugueses consagrados.





Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, bem como 1, 2 e 3 de novembro, o Pavilhão Multiusos recebe, também, a 31ª edição das Jornadas de Gastronomia e Sabores do Arroz, um evento que faz as delícias dos amantes da gastronomia típica local e inclui uma mostra de artesanato e produtos locais. Estes eventos, que nas edições anteriores decorriam separadamente, uniram-se este ano com o objetivo de aliar o melhor da gastronomia tradicional coruchense à homenagem ao arroz da nossa Lezíria.





De 29 de outubro a 3 de novembro os céus de Coruche enchem-se de cor com o III Festival de Balonismo de Coruche, uma iniciativa que permite aos visitantes desfrutar das paisagens da Lezíria e do Montado. Os 33 balões participantes, de equipas nacionais e estrangeiras, levantarão voo às 7 horas em todos os dias do evento, com reforço de um segundo voo às 16 horas na sexta-feira, sábado e domingo. Para além da apresentação oficial do maior balão de ar quente do mundo, haverá voos livres de balão, Street Food fest, workshops, animação de rua, Street Art, drones e rádiomodelismo aéreo, insufláveis, uma caminhada, concentração e passeio de viaturas clássicas e o Night Glow, um espetáculo de luz e música eletrónica. Este ano, o evento pretende consciencializar o público para a importância da Floresta de Montado, um pilar imprescindível da região.





Marque na sua agenda estas datas e visite-nos. A animação é garantida e é para todos os gostos e idades.