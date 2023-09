GEBALIS LANÇA PORTAL DO MORADOR

A Gebalis apostou em mais uma forma de estreitar contactos com todos os moradores dos bairros municipais e assim consolidar a política de proximidade que tem vindo a implementar.









Com o lançamento oficial do Portal do Morador, disponível em www.morador.gebalis.pt , está aberto mais um canal de comunicação entre a Gebalis e a comunidade, tornando-se possível, através desta nova ferramenta digital, submeter de modo remoto vários tipos de pedidos de natureza social, financeira (rendas) e de edificado (realização de obras), acompanhar o seu estado e, sempre que necessário, estabelecer uma interacção directa entre os moradores e os serviços da empresa municipal.

No intuito de simplificar um alargado conjunto de procedimentos, estão disponíveis no Portal do Morador da Gebalis várias funcionalidades e formulários que possibilitam, entre outros, submeter pedidos de actualização do agregado residente na fracção e revisões de renda, contratualização de dívida, a marcação de atendimentos de ordem técnica, o pedido de referência multibanco para pagamento das rendas, a solicitação de reparações ou obras, e fazer sugestões para os lotes dos respectivos bairros. Outra funcionalidade que merece destaque refere-se à existência de um BOT, o qual, mediante o recurso a Inteligência Artificial disponibiliza respostas aproximadas às dúvidas do morador.





De acordo com Fernando Angleu, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, o Portal do Morador "era uma já antiga reivindicação da comunidade, à qual agora respondemos com vista a agilizarmos os contactos entre os moradores e a Gebalis, assim proporcionando-se um maior conforto e comodidade a todos os que necessitem de recorrer aos nossos serviços".