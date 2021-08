Big Boss Dry é um gin com espírito da nova geração, com origem no passado da história Portuguesa. É uma fórmula secreta de 11 botânicos entre os quais zimbro, cardomomo e raiz de angélica, submetidos a 4 destilações que são realizadas por métodos artesanais, obtendo-se assim uma bebida especial, com uma pureza característica, um aroma suave e uma frescura única. Pode ser preparado com vários ingredientes, tais como bagas de zimbro, pimentas rosas, hortelã, limão, entre outros, tornando-se assim uma bebida inigualável e plena de sentidos.





Um ano depois do lançamento do Gin Big Boss Dry, a produtora Neto Costa apresenta o Big Boss Pink. Com origem numa fórmula secreta de 13 botânicos como zimbro, alcaçuz e frutos vermelhos, que depois de submetidos a destilações individuais realizadas por métodos artesanais resultam num gin irreverente, também ele de pureza característica e com intenso e requintado aroma a frutos vermelhos.