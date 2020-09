Grandes descontos e grandes promoções em salão!

Na parte de serviços, apresentam packs de cuidados aos seus clientes com promoções fantásticas, como brushings desde 11.90€ e cor de raízes com pré-secagem a 32.50€. Na parte de produto os descontos são surpreendentes, com descontos de 10% na compra de um produto até 25% na compra de 4 produtos em todas as marcas (exceto Steampod e GHD que têm um desconto máximo de 10%).

"Queremos reafirmar a nossa posição no mercado enquanto empresa 100% portuguesa líder de mercado, mostrando aos nossos clientes que conseguimos cuidar do seu look, da sua autoestima e do seu cabelo, promovendo sempre o melhor, fazendo com que se sinta em casa, que relaxe e que faça de uma simples visita a um salão Cidália uma viagem extrassensorial. Acreditamos que o fazemos ao criar packs de serviço de acordo com cada cliente e promovendo o cuidado pós-salão com descontos em produto." afirma Alexandra Padinha, uma das sócias gerentes do grupo.

Cidália Cabeleireiros é uma empresa portuguesa a operar há mais de 50 anos no mercado nacional, que conta com 18 salões em todo o país e uma loja online que distribui para todo o território nacional e Ilhas. Nos 18 espaços, a maioria presente em grandes shoppings, estão disponíveis variados serviços de cabeleireiro unissexo, estética, manicura e pedicura.