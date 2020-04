Grupo Ageas Portugal lança “Mundo Ageas”

Aposta inicial do marketplace serão os serviços prestados remotamente para facilitar a vida de quem está em casa.

No arranque do projeto, os Clientes irão ter acesso a mais de 12000 prestadores de serviço a nível nacional.

No atual contexto de isolamento social, a plataforma reforçou a sua aposta nos serviços que podem ser prestados de forma remota, como por exemplo: aulas de música e de idiomas, consultas de psicologia e nutrição, personal training e assistência técnica a equipamentos. Pela sua especial relevância no momento atual, a entrega de medicamentos ao domicílio e o serviço de estafetas fazem também parte do conjunto de mais de 800 serviços disponíveis no Mundo Ageas.

José Gomes, CEO Não Vida do Grupo Ageas Portugal, refere "Pretendemos criar uma comunidade de utilizadores e prestadores de serviços onde o Mundo Ageas se assuma como uma plataforma de excelência, dando suporte às necessidades dos clientes, por um lado, e afirmando-se como parceiro de negócio dos prestadores de serviços, por outro, alargando a sua base de clientes potenciais. Neste momento, como muitas pessoas estão e devem permanecer nas suas casas, quisemos apostar principalmente nos serviços remotos. Para o futuro o nosso objetivo para este projeto é o de amplificar a nossa oferta com cada vez mais serviços e prestadores disponíveis, sempre com o selo de qualidade Ageas."

Além de uma plataforma de excelência para clientes e prestadores de serviços, o Mundo Ageas procura ainda acrescentar valor, através de:

Oferta do seguro de Responsabilidade Civil de Exploração incluído na utilização do serviço de forma a garantir um maior nível de conforto aos clientes no momento da contratação de um serviço;Acompanhamento regular da qualidade da prestação dos diferentes serviços através de auditorias regulares à satisfação dos clientes;Sistema de recompensas atrativo, onde clientes e prestadores de serviços vão acumulando pontos à medida que vão evoluindo nas diferentes atividades da plataforma

Para os Clientes individuais, o Mundo Ageas assume como missão principal o de estar presente no dia a dia dos Clientes como facilitador na resolução de problemas. Para as empresas, pretende ser um parceiro de referência que acrescenta valor ao negócio.

SOBRE O MUNDO AGEAS

O Mundo Ageas é uma plataforma de serviços que pretende colocar em contacto Clientes com necessidade de realização de serviços correntes no dia-a-dia e prestadores de serviços que oferecem soluções para essas necessidades. O Mundo Ageas disponibiliza soluções em diversas áreas e pretende ser uma plataforma de excelência para Clientes e prestadores de serviços. Mundo Ageas, um Mundo para facilitar o seu!

Para mais informações pode visitar o website, www.mundoageas.pt

SOBRE O GRUPO AGEAS PORTUGAL

Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 países da Europa e da Ásia. A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade através da Fundação Ageas e ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade. A missão do Grupo Ageas Portugal é proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas, sendo um parceiro de referência nos seguros e o melhor local de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.281 Colaboradores e 2.722 Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.7 milhões de Clientes das várias marcas comerciais: Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de diversificar o negócio e estar próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos seguros, disponibilizando uma oferta alargada de serviços através da Clínica Médis, Kleya, Go Far e Ageas Repara. Para mais informações pode visitar o website, https://www.grupoageas.pt/, ou seguir a página de Linkedin, https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-portugal/ ou Instagram, https://www.instagram.com/ageasgrupo/.