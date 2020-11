Grupo AMCONFRARIA passa a representar a SEAT e CUPRA em Coimbra

O Grupo AMCONFRARIA através da empresa Leiribéria assumiu na passada semana, a representação das Marcas SEAT e CUPRA em Coimbra. A presença em Coimbra foi um desafio proposto à Leiribéria, pela SEAT Portugal, desafio esse que foi aceite tendo por base um business plan devidamente elaborado e analisado pela administração do grupo.





A abertura da concessão Leiribéria em Coimbra, vem evidenciar a expansão, gradual e sustentável, do Grupo AMCONFRARIA e torna-se um marco, ainda mais importante, na história do grupo, por ser a primeira empresa que detêm fora do distrito de Leiria. De ressalvar que esta nova concessão do grupo será dirigida por Feliciano Santos, que assume o cargo de Diretor Geral.





A inauguração foi realizada de acordo com às restrições decretadas no âmbito da pandemia e contou com a presença do diretor geral da SEAT Portugal, David Gendry, e do diretor de vendas, João Borrego.





A Leiribéria tem grandes expectativas para o mercado de Coimbra, e tenciona trazer à cidade mais oferta não só a nível da reparação e comércio automóvel de viaturas novas e usadas, como a nível de Rent-a-Car. Desta forma desenvolveu ofertas exclusivas de abertura, como é o caso do apoio à retoma, com oferta de mais 500€ pelo seu carro antigo e ainda a oferta da manutenção básica de 48 meses/80.000km para a sua viatura nova. As ofertas exclusivas expandem-se também à área do serviço de após venda com oferta de check-up e higienização da viatura com tecnologia de ozono.





Esperamos por si!